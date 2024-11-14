Китай підготував відповідь на торгівельні обмеження, які хоче ввести Трамп

Трамп планує вводити більше обмежень на китайські товари. Завдяки цьому новобраний президент США прагне розвивати американську промисловість.

Як розвиваються відносини Китаю з США

Протягом останніх 8 років Пекін впроваджує закони, які дозволяють Китаю вводити свої обмеження проти іноземних компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Такі дії з боку Китаю пов'язані з результатами політики Трампа під час його першого президентського терміну. Варто зауважити, що Байден зберіг більшість обмежень, що були введені попередником.

Зверніть увагу! Теперішні заяви Трампа свідчать про бажання посилити обмежувальні заходи, відносно китайських товарів.

Як дії з боку Китаю можуть нашкодити США

Китай може розширити так званий "закон про санкції проти іноземців". До того ж саме контроль експорту дозволяє КНР використовувати домінування у питанні постачання таких ресурсів:

літій;

рідкоземельні метали.

Зауважте! Вказана сировина є важливим компонентом для створення сучасних технологічних пристроїв.

Потрібно розуміти, що КНР має серйозні важелі впливу на США. Пекін активно працює над тим, аби Китай став менш вразливим до американських санкцій, зокрема, розширюючи свої торгівельні зв'язки.

Нагадаємо! У Китаї є "список ненадійних суб'єктів". Це компанії для яких доступ до китайського ринку обмежений. Саме у цей список Пекін погрожував внести PVH (цій компанії належать бренди Calvin Klein і Tommy Hilfiger).