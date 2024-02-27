Абсолютно байдуже на санкції – Китай суттєво наростив постачання товарів у Росію

Поки партнери України намагаються закрутити гайки російській економіці, Китай вирішив іти всупереч позиції світових лідерів. Пекін уникає відкритого сприяння росіянам, однак активно допомагає обходити санкції.

Санкції та війна Китаю байдужі

Китай активно продовжує постачати до Росії товари подвійного призначення. Лише за минулий рік Пекін збільшив товаропотік на мільярд доларів.

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Попри санкції, Китай наростив постачання для окупантів на 47%. За підсумками 2023 року обсяг китайського експорту до Росії сягнув рекорду – 111 мільярдів доларів. Якщо порівняти з показниками 2021, до початку повномасштабного вторгення, то вони виросли на 65%.

Лідерами з експорту у Росію стали високотехнологічні товари. Йдеться про комп'ютери, компресори, верстати, запчастини, турбіни, оптичні апарати тощо.

Нещодавно у Німеччині розкрили велику схему з відмивання коштів, яку організували росіяни.

Що стосується "прогресу", то найбільше виріс експорт транспортних засобів та деталей – аж на 258%. Експорт легкових автівок підскочив аж на 594%. Що стосується товарів подвійного призначення, то з Китаю на російську територію потрапляли телекомунікаційне обладнання, статичні перетворювачі, процесори та камери.

Якщо у 2022 році Росія була на 16 місці за обсягом китайського експорту, то вже перебуває на 7 місці.

