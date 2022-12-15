Як правильно підприємцю обрати генератор

Через відключення електроенергії, вибір генератора – одне з найбільш актуальних питань, котре турбує підприємця. Від чого залежить ціна та, як правильно обрати, читайте далі.

На що зважати, коли обираєш генератор

Перш за все, перед покупкою генератора, варто визначитись що та які саме пристрої потрібно буде забезпечити електроенергією. Це допоможе зрозуміти, якої потужності генератор варто обрати.

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Як правило, бізнес та промисловість використовує досить енергоємне обладнання. Тож варто у постачальника попросити сертифікат якості та технічні паспорти, які підтвердять заявлені ним раніше характеристики.

Для малого бізнесу

Для малого бізнесу (невеличкі кав’ярні чи роздрібна торгівля) достатньо генератора малої потужності, починаючи від 2,5 кіловат-годин і більше, – це також залежить від специфіки обладнання, що використовується.

Для супермаркетів та ТРЦ

Для великих торгових супермаркетів потрібно обирати генератори вже автономних електростанцій (як правило дизельних) великої потужності.

Де купувати й від чого залежить ціна

Генератори поділяються на ті, що працюють на бензині та дизельному паливі. Як правило, бензинові генератори виробляються з потужністю до 15 кіловат-годин, а потужність дизельних може доходити до 150 – 200 кіловат-годин, і навіть більше.

Експерти радять закуповувати генератори безпосередньо в дистриб’ютора та виробника, які мають відділи сервісного обслуговування на випадок виходу з ладу генератора.

Що стосується ціни генератора, то вона залежить безпосередньо від:

потужності,

технічних характеристик.

Варто також додати, що попит на генератори на ринку сьогодні шалений, що негативно впливає на ціноутворення та цей товар.

Кредит під 0% на генератор

Наприкінці листопада "Ощадбанк" повідомив, що запускає програму кредитування, мета якого – купівля та встановлення обладнання, що забезпечує безперебійну роботу енергосистеми бізнесу.

Залежно від обсягів проєкту банк надаватиме кредит на суму від 100 тисяч до 60 мільйонів гривень. Строк кредиту – від 6 до 60 місяців.

Детальніше про це Кредит під 0% на купівлю генератора: Ощадбанк запускає кредитну програму для бізнесу

Варто приділяти увагу не лише якості товару, але й безпеці під час користування ним. Важливо визначити оптимальне місце розташування та забезпечити належну вентиляцію, якщо генератор встановлено в приміщенні. Оскільки внаслідок спалювання пального відбуваються викиди шкідливих та отруйних речовин у повітря.