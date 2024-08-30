Укрзалізниця планує створення нових вагонів для людей з інклюзивністю
30 серпня 2024, 15:23Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Презентація проєкту відбулася 30 серпня. За задумом, нові вагони мають бути підлаштовані під людей, що пересуваються на кріслі колісному.
Що відомо про цей проєкт
У проєкті зазначається, що загалом у вагоні буде 4 купе на 2 місця для людей, що пересуваються на колісних кріслах. Усе буде обладнано таким чином, щоб комфортно себе почували як громадяни з інклюзивністю, так і їх супроводжуючі.
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Укрзалізниця системно поповнює парк пасажирськими вагонами, які мають купе для перевезення людей на кріслах колісних та інші зручності для комфортної подорожі. Наразі ми маємо вже 50 таких вагонів. А сьогодні презентуємо новий проєкт – унікальний вагон, який дозволить перевозити групи людей на кріслах колісних.
Як зазначає Лященко, обладнання таких вагонів відбуватиметься, завдяки власним потужностям Укрзалізниці. Перший екземпляр планують випустити у 2025 році.
Чим будуть характерні ці вагони:
- у купе встановлять 2 спальні дивани, що дозволятимуть змінювати кут нахилу та фіксувати положення тіла;
- буде побудовано спеціальний пандус та адаптовану вбиральню;
- тамбур "розширять" до потрібних параметрів;
- місця для супроводжуючих будуть такими, як і у звичайному купе.