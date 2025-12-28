Річний стрибок зарплат: як за рік зросли доходи

За останній рік середня зарплата українців суттєво зросла: якщо на початку року вона складала 21 054 гривні, то наприкінці – вже 27 106 гривень. Втім порівняно із середніми зарплатами в європейських містах, українські показники значно нижчі.

Як змінилася зарплата в Україні за останній рік?

Середня зарплата на основі оголошень про вакансії змінилася з початку січня 2025 року до початку грудня 2025 року на трішки більше, ніж 6 тисяч гривень, проаналізував 24 Канал відповідно до даних Work.ua.

Натомість ще більше змінилася середня зарплата на основі резюме: на початку року сума складала 21 605 гривень, а вже наприкінці року – 30 035 гривень. Тобто різниця за останні майже 12 місяців становить трішки більше, ніж 9 тисяч гривень.

Наприклад відповідно до статистики, середня зарплата у сфері "Адміністрація та керівництво середньої ланки" найсуттєвіше змінилася у червні, коли середня зарплата на основі резюме за місяць зросла фактично на понад 10 тисяч гривень. А наприкінці року сума склала 35 889 гривень, хоч за вакансіями – це 31 761 гривня.

Сфера "ІТ, комп'ютери та Інтернет" суттєві зміни також відчула з травня по червень 2025 року. Тоді з трішки більше, як 23 тисяч гривень середня зарплата за вакансіями зросла до понад 27 тисяч гривень, а відповідно до резюме – до понад 31 тисячі гривень. Станом на початок грудня 2025 року, середні зарплати становлять 29 965 гривень та 31 920 гривень відповідно.

В "Логістиці, складському господарстві та міжнародній торгівлі" змінилася середня зарплата за вакансіями та резюме за останній рік орієнтовно 5 – 6 тисяч гривень: з 21 – 22 тисяч гривень до трішки більше, ніж 27 тисяч гривень.

У кого найбільша зарплата по областях?

Відповідно до останніх даних Держстату, найбільшу зарплату отримують працівники у сфері інформації та телекомунікацій – 65 047 гривень. Натомість найнижчий рівень – в освіті, де показник становить в середньому майже 17 тисяч гривень.

Водночас станом на жовтень 2025 року середня заробітна плата загалом по Україні становила майже 27 тисяч гривень, що на 1,1% більше, ніж у вересні.

Найвищою середньою зарплатою може похизуватися традиційно столиця, де вона становить понад 40 тисяч гривень, а на другому місці – Луганська область із зарплатами у понад 30 тисяч гривень.

Однак в Чернівецькій області цей показник всього на рівні 19 343 гривні, що є найнижчим серед регіонів, а на Кіровоградщині – майже 20 тисяч гривень.

Де у світі найвищі середні зарплати?