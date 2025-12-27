Професії, про які ви не чули: яку нестандартну роботу пропонують
- У світі існують унікальні професії, такі як доярі змій, тестери водних гірок та газові ліхтарники.
- В Україні шукають нестандартних фахівців, включаючи іхтіологів, беконників та фельд'єгерів.
У світі існують професії, про які більшість людей навіть не підозрює: від дояра змій до суддів із запахів. Зокрема чимало унікальних професій стають затребуваними й в Україні, де вже шукають іхтіологів, беконників та фельд'єгерів.
Які існують нестандартні професії у світі?
До списку найнестандартніших професій, які існували, входять як тестери водних гірок, так і газові ліхтарники, що яких можна досі зустріти на вулицях міст, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rediff.
Газові ліхтарники колись були незамінними працівниками у містах, де було вуличне освітлення. Колись воно працювало лише на свічках, гасі або газу. Навіть сьогодні в окремих містах Європи можна зустріти людей, які вручну запалюють старовинні ліхтарі для того, щоб зберегти атмосферу минулих століть.
Ще більше незвичною є професія доярів змій, які видобувають отруту з отруйних рептилій. Вони спрямовують їхні ікла на спеціальну захищену поверхню, а отриманий токсин використовують для створення антидотів, медичних препаратів та наукових досліджень.
Не менш нестандартною є робота тестера водних гірок. Такі спеціалісти випробовують атракціони в аквапарках, оцінюючи їхню безпеку, швидкість та комфорт. Від висновків тестерів залежить, чи буде гірка безпечною для відвідувачів.
Цікаво! У Черкаському обласному центрі зайнятості нагадують, що у світі загалом налічують 40 тисяч професій, серед яких продавець мрій (фахівець, який допомагає втілити заповітні бажання), рятівники пінгвінів (люди, які допомагають тваринам перевертатися), збирач м'ячів у гольф-клубах, шукач мурашок чи запахознавець (той, хто оцінює запаси в парфумерних компаніях) тощо.
Які нестандартні професії шукали в Україні?
З початку 2025 року Держслужба зайнятості запропонувала чималу кількість традиційних професій, серед яких з'явився попит ще й на унікальних фахівців, як-от:
- Іхтіолог – спеціаліст з іхтіології, науки про риб, який досліджує будову, поведінку та розмноження водних видів. Така вакансія з'являлася у Волинській області
- Соціальний патолог – фахівець, що вивчає відхилення в поведінці людей та причини правопорушень, якого шукали на Чернігівщині.
- Телефоніст місцевого зв'язку – оператора комутаторної техніки, що з'єднує абонентів через місцеві телефонні лінії. Пропозиції продовжують з'являтися на Донеччині та Львівщині.
- Беконник – м'ясник, що спеціалізується на обробці та приготуванні бекону. Таку вакансію пропонував Харківський обласний центр зайнятості.
- Фельд'єгер – кур'єр, який доставляє особливо важливі документи. Вакансії з такою назвою з'являлися в кількох регіонах, зокрема на Вінниччині, Волині, Миколаївщині та в Харківській області.
Яку роботу не замінить ШІ?
На українському ринку праці ШІ не зможе витіснити професії, які пов'язані з фізичною працею: це будівельники, сантехніки, електрики тощо. Їхню роботу важко автоматизувати. Крім того, попит на таких фахівців зберігається на тлі відбудови інфраструктури країни внаслідок війни.
Найбільш потрібними у 2025 році є зварювальники, монтажники, малярі, плиточники, інженери-проєктувальники. Саме ці професії стануть основою для розвитку будівельної галузі та залишатимуться актуальними незалежно від рівня цифровізації.
Хоч штучний інтелект стрімко розвивається, дефіцит кваліфікованих робітників залишається суттєвим – близько 70% будівельних компаній відчувають нестачу.