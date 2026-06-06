"Я помилявся": творець ChatGPT назвав професії, які ніколи не переможе ШІ

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнав, що штучний інтелект поки що не змінив ринок праці так радикально, як багато хто прогнозував. Деякі посади технологія поки не зможе замінити.

Які професії не замінить ШІ?

За словами Альтмана, вплив ШІ на початкові посади виявився значно меншим, ніж він очікував раніше, пише El Cronista.

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Я радий, що помилявся,

– сказав він.

Ця заява помітно контрастує з його прогнозами, які він озвучував раніше. Ще у 2025 році керівник OpenAI припускав, що штучний інтелект у найближчому майбутньому зможе перебрати на себе від 30% до 40% усіх робочих завдань.

На думку Альтмана, далеко не всю роботу можна автоматизувати. Є сфери, де ключову роль відіграють людські емоції, довіра та особисте спілкування – і саме тут технологіям буде найважче конкурувати з людиною. Найстійкішими до автоматизації, за його оцінкою, залишаться професії, пов'язані з:

охороною здоров'я;

освітою;

консалтингом;

наставництвом;

роботою з клієнтами;

сферами, де важливі довіра та людські взаємини.

Як ШІ впливає на ринок праці?