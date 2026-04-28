Зарплати у сотні тисяч доларів: ТОП-10 високооплачуваних професій у світі

У 2026 році найбільші гроші заробляють не просто "розумні люди", а ті, хто поєднує рідкісні навички, колосальну відповідальність і здатність впливати на життя інших або на долю цілих компаній. У топі – лікарі вузьких спеціальностей, керівники великого бізнесу та фахівці, які працюють із новими технологіями.

Які професії мають найвищі зарплати?

В окремих сферах річні доходи легко перевалюють за сотні тисяч доларів, а інколи доходять і до мільйона. Особливо це помітно у США, Європі та країнах Азії, де конкуренція за топових спеціалістів шалена, пише Eurofest.

У цьому рейтингу враховані не лише "чисті" зарплати, а й бонуси, акції компаній тощо. Високі доходи тут – не випадковість, це мікс із дефіциту кадрів, важливості рішень і постійного тиску змін.

У медицині, наприклад, помилка може коштувати життя – звідси й високі гонорари.

У технологіях та фінансах усе крутиться навколо масштабування: якщо ти можеш зробити компанію ефективнішою або багатшою – отримуєш свою частку.

Які ТОП-10 високооплачуваних професій?

1. CEO (генеральний директор)

Це людина, яка фактично керує всім бізнесом. Від її рішень залежить і прибуток, і майбутнє компанії, і робота тисяч людей. У 2026 році їхній дохід стартує приблизно з 250 000 доларів і легко перевищує мільйон – особливо в технологічних гігантах.

Щоб дійти до цього рівня, зазвичай потрібна освіта в бізнесі, MBA, досвід роботи у великих компаніях і поступове кар’єрне зростання. Але головне – це не дипломи, а вміння приймати рішення, працювати з людьми та витримувати шалений тиск.

2. Нейрохірург

Це одна з найскладніших і водночас найоплачуваніших професій у світі. Робота з мозком і нервовою системою вимагає ювелірної точності. Доходи можуть сягати від 400 000 доларів до понад 1 мільйона на рік.

Навчання займає більше десяти років, але результат – можливість буквально рятувати життя. Сучасні технології, як-от роботизована хірургія, тільки підвищують цінність таких спеціалістів.

3. Анестезіолог

Без них не обходиться жодна складна операція. Вони відповідають за те, щоб пацієнт не відчував болю і стабільно переніс втручання. Середній дохід – 300 000 – 500 000 доларів на рік.

Це також довгий шлях у медицині, але професія дає стабільність і високий рівень поваги.

4. Архітектор штучного інтелекту

Ці спеціалісти створюють системи, які вже сьогодні змінюють світ. Зарплати стартують від 180 000 доларів і можуть сягати 350 000 доларів.

Поріг входу нижчий, ніж у медицині, але потрібні сильні технічні навички: програмування, машинне навчання, робота з даними. Попит на них зараз шалений.

5. Інвестиційний банкір

Це люди, які працюють із великими грошима: угоди, інвестиції, злиття компаній. Їхній дохід – від 200 000 доларів до 600 000 і більше, значна частина – це бонуси.

Робота напружена, з жорсткими дедлайнами, але й винагорода відповідна.

6. Ортодонт

Фахівці, які працюють із прикусом і посмішкою. Річна зарплата – понад 239 000 доларів на рік.

Це поєднання медицини й естетики, що робить професію дуже затребуваною.

7. Психіатр

Попит на ментальне здоров’я тільки зростає, і разом із ним – зарплати. Психіатри заробляють від 239 000 доларів і більше.

Тут важлива не лише освіта, а й емпатія та вміння працювати з людьми у складних станах.

8. Data Scientist

Ці спеціалісти працюють із даними і допомагають бізнесу приймати рішення. Їхні доходи – від 150 000 доларів до 300 000.

Це одна з найшвидше зростаючих професій, і для старту достатньо хорошої бази в математиці та IT.

9. Капітан авіакомпанії

Відповідальність за сотні пасажирів і складні польоти. Досвідчені пілоти можуть заробляти 200 000 – 400 000 доларів.

Шлях довгий – тисячі годин нальоту, але професія дає престиж і можливість бачити світ.

10. Корпоративний юрист

Юристи, які працюють із великим бізнесом, заробляють 160 000 – 300 000 доларів. Вони займаються контрактами, угодами та захистом інтересів компаній.

Це професія для тих, хто добре орієнтується в праві й вміє мислити стратегічно.

