Зарплати у сотні тисяч доларів: ТОП-10 високооплачуваних професій у світі
У 2026 році найбільші гроші заробляють не просто "розумні люди", а ті, хто поєднує рідкісні навички, колосальну відповідальність і здатність впливати на життя інших або на долю цілих компаній. У топі – лікарі вузьких спеціальностей, керівники великого бізнесу та фахівці, які працюють із новими технологіями.
Які професії мають найвищі зарплати?
В окремих сферах річні доходи легко перевалюють за сотні тисяч доларів, а інколи доходять і до мільйона. Особливо це помітно у США, Європі та країнах Азії, де конкуренція за топових спеціалістів шалена, пише Eurofest.
У цьому рейтингу враховані не лише "чисті" зарплати, а й бонуси, акції компаній тощо. Високі доходи тут – не випадковість, це мікс із дефіциту кадрів, важливості рішень і постійного тиску змін.
- У медицині, наприклад, помилка може коштувати життя – звідси й високі гонорари.
- У технологіях та фінансах усе крутиться навколо масштабування: якщо ти можеш зробити компанію ефективнішою або багатшою – отримуєш свою частку.
Які ТОП-10 високооплачуваних професій?
1. CEO (генеральний директор)
Це людина, яка фактично керує всім бізнесом. Від її рішень залежить і прибуток, і майбутнє компанії, і робота тисяч людей. У 2026 році їхній дохід стартує приблизно з 250 000 доларів і легко перевищує мільйон – особливо в технологічних гігантах.
Щоб дійти до цього рівня, зазвичай потрібна освіта в бізнесі, MBA, досвід роботи у великих компаніях і поступове кар’єрне зростання. Але головне – це не дипломи, а вміння приймати рішення, працювати з людьми та витримувати шалений тиск.
2. Нейрохірург
Це одна з найскладніших і водночас найоплачуваніших професій у світі. Робота з мозком і нервовою системою вимагає ювелірної точності. Доходи можуть сягати від 400 000 доларів до понад 1 мільйона на рік.
Навчання займає більше десяти років, але результат – можливість буквально рятувати життя. Сучасні технології, як-от роботизована хірургія, тільки підвищують цінність таких спеціалістів.
3. Анестезіолог
Без них не обходиться жодна складна операція. Вони відповідають за те, щоб пацієнт не відчував болю і стабільно переніс втручання. Середній дохід – 300 000 – 500 000 доларів на рік.
Це також довгий шлях у медицині, але професія дає стабільність і високий рівень поваги.
4. Архітектор штучного інтелекту
Ці спеціалісти створюють системи, які вже сьогодні змінюють світ. Зарплати стартують від 180 000 доларів і можуть сягати 350 000 доларів.
Поріг входу нижчий, ніж у медицині, але потрібні сильні технічні навички: програмування, машинне навчання, робота з даними. Попит на них зараз шалений.
5. Інвестиційний банкір
Це люди, які працюють із великими грошима: угоди, інвестиції, злиття компаній. Їхній дохід – від 200 000 доларів до 600 000 і більше, значна частина – це бонуси.
Робота напружена, з жорсткими дедлайнами, але й винагорода відповідна.
6. Ортодонт
Фахівці, які працюють із прикусом і посмішкою. Річна зарплата – понад 239 000 доларів на рік.
Це поєднання медицини й естетики, що робить професію дуже затребуваною.
7. Психіатр
Попит на ментальне здоров’я тільки зростає, і разом із ним – зарплати. Психіатри заробляють від 239 000 доларів і більше.
Тут важлива не лише освіта, а й емпатія та вміння працювати з людьми у складних станах.
8. Data Scientist
Ці спеціалісти працюють із даними і допомагають бізнесу приймати рішення. Їхні доходи – від 150 000 доларів до 300 000.
Це одна з найшвидше зростаючих професій, і для старту достатньо хорошої бази в математиці та IT.
9. Капітан авіакомпанії
Відповідальність за сотні пасажирів і складні польоти. Досвідчені пілоти можуть заробляти 200 000 – 400 000 доларів.
Шлях довгий – тисячі годин нальоту, але професія дає престиж і можливість бачити світ.
10. Корпоративний юрист
Юристи, які працюють із великим бізнесом, заробляють 160 000 – 300 000 доларів. Вони займаються контрактами, угодами та захистом інтересів компаній.
Це професія для тих, хто добре орієнтується в праві й вміє мислити стратегічно.
Новини ринку праці 2026 в Україні
67% роботодавців в Україні відзначають дефіцит працівників, що є рекордом з початку повномасштабної війни. Крім кадрового голоду, бізнесу заважають зростання цін на сировину, безпекові ризики, перебої з постачанням енергії, хоча тиск і корупція залишаються менш значущими проблемами.
В Україні бракує працівників, особливо у будівництві, торгівлі, сфері послуг і технічних професіях, але людей віком 55+ часто ігнорують. Більше як половина компаній у будівництві визнають, що нестача працівників гальмує їх розвиток.
Основні причини звільнень працівників в Україні: зарплата (31%), мобілізація (24%), вигорання (16%) тощо. Компанії намагаються утримати працівників через підвищення зарплати (27%), гнучкий формат роботи (6%).