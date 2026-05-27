"Космічні" зарплати й черга з роботодавців: які професії найзатребуваніші в Україні

За 4 місяці Державна служба зайнятості у різних куточках України зібрала для своїх клієнтів на Єдиному порталі вакансій майже 180 тисяч вакансій за 5,4 тисячами різних професій. Діапазон заробітної плати – від мінімальної до 170 тисяч гривень.

ТОП-10 вакансій із найбільшими зарплатами в Україні В Україні, окрім військових посад, є чимало цивільних напрямків, де пропонують справді високі зарплати, пише Державна служба зайнятості. Дивіться також Рук критично бракує, криза накриває: чому Україні потрібні сотні тисяч трудових мігрантів У ТОП-10 увійшли такі: 10 місце – аналітик з оцінки вразливостей. Це фахівець із кібербезпеки, який виявляє та аналізує слабкі місця в IT-інфраструктурі, програмному забезпеченні та системах захисту. Середня зарплата – 55 тисяч гривень.

9 місце – начальник складського господарства. Керівна посада, де працівник відповідає за організацію приймання, зберігання та обліку товарів. У середньому таким спеціалістам пропонують 55 тисяч гривень.

8 місце – заступник директора департаменту – начальник відділу. Посада належить до керівників апарату центральних органів влади. Середня зарплата – 70,5 тисячі гривень.

7 місце – арбітражний керуючий. Це фахівець, який займається управлінням майном боржника та процедурами банкрутства. У середньому заробляє близько 80 тисяч гривень.

6 місце – фахівець з розроблення комп'ютерних програм та програмного забезпечення. IT-спеціаліст, який створює, тестує та підтримує програмні продукти. Зарплата – майже 96,6 тисячі гривень.

5 місце – технічний керівник. Працівник, який керує виробничими підрозділами у промисловості. У середньому отримує 105 тисяч гривень на місяць.

4 місце – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення. Такий спеціаліст відповідає за перевірку якості та безпеки програмного забезпечення. Середня зарплата – 110 тисяч гривень.

3 місце – вишкоелектромонтажник. Фахівець, який займається монтажем і технічним обслуговуванням висотних конструкцій, бурових установок та опор ЛЕП. Заробітна плата – 125 тисяч гривень.

2 місце – директор з виробництва. Ключовий управлінець, який відповідає за весь виробничий цикл – від закупівлі сировини до випуску готової продукції. У середньому заробляє 125 тисяч гривень.

1 місце – оператор радіочастотного контролю. Саме ця професія стала лідером за рівнем зарплати. Такий працівник проводить моніторинг радіочастотного спектра, виявляє незаконні джерела сигналу та контролює дотримання правил радіообміну. Заробітна плата – 170 тисяч гривень. Також до високооплачуваних професій в Україні входять інженери із впровадження нової техніки, електрозварники, монтажники компресорів і насосів, техніки-технологи, а також різальники бетонних та залізобетонних виробів. Що ще відомо про ринок праці в Україні? Попит на віддалену роботу в Україні перевищує пропозицію, водночас лише 7% вакансій є дистанційними. Дистанційна робота популярна через війну, релокацію, бажання гнучкого графіка та обмеження для певних груп населення.

Український ринок фрилансу дедалі активніше рухається у бік вузької експертизи. Тому сьогодні фахівці, які мають глибоку спеціалізацію у своїй ніші, можуть отримувати 2 – 3 тисячі доларів на місяць і більше. Фактично ринок дедалі активніше переходить від універсальності до експертності.

Лише 13% українських роботодавців готові наймати трудових мігрантів, хоча кадровий дефіцит змушує переглядати підходи до пошуку персоналу. Промислові підприємства стикаються з кадровою кризою у таких професіях, як оператори виробничих ліній, слюсарі, електрики, механіки, інженери та технологи.