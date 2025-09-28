Прострочення податків, неоформлені працівники та торгівля без реєстрації – усе це може призвести до штрафів для ФОП. У деяких випадках штраф може становити навіть 85 тисяч гривень.

Які штрафи можуть отримати ФОПи?

У випадку із несплатою податків, відповідно до Податкового кодексу, штраф може становити 10% від суми за протермінування до 30 календарних днів, а за понад 30 днів – 20% від суми, передає 24 Канал.

Якщо ж будуть виявлені ознаки умисного ухилення від сплати податків, то штраф становитиме 25% від суми боргу, а за порушення протягом 3 років – 50% від суми.

Важливо! Крім штрафу за протермінування сплати єдиного податку, податкова може зняти підприємця із спрощеної системи оподаткування.

Найбільший штраф ФОПи можуть отримати за нелегальний дохід та неоформлених працівників, розповідає податковий консультант Михайло Смокович.

Найчастіше можна отримати штрафи за такі порушення:

невчасна подача звітності – штраф становить 340 гривень,

відсутність або хаос у первинних документах – 1 020 гривень,

відсутність/незастосування РРО/ПРРО та невидача фіскальних чеків – 150% від вартості товару,

відсутній облік товарних залишків для "ризикових" товарів (електроніки, ювелірних виробів, підакцизної продукції) – 100% від вартості необлікованих товарів,

неоформлені працівники – 80 тисяч гривень за кожного (тобто 10 мінімальних зарплат),

робота без державної реєстрації ФОП – 17 – 34 тисяч гривень з конфіскацією товарів/засобів виробництва, за нелегальний дохід у понад 17 тисяч гривень – штраф до 85 тисяч гривень.

