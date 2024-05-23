У Росії побільшало мільйонерів попри санкції

У 2023 році росіян з капіталом у понад 100 мільйонів рублів побільшало. Крім того, побільшало й тих, у кого капітал складає понад 500 мільйонів.

Мільйонерів на Росії побільшало

Згідно з результатами дослідження аналітичної та консалтингової компанії Frank RG, за минулий рік кількість росіян з капіталом понад 100 мільйонів рублів (це десь 1 мільйона доларів) збільшилася.

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Число тих, у кого кошти розміщені у вкладах та інвестиційних інструментах у російських банках та інвесткомпаніях, сягнуло майже 21,8 тисячі осіб.

Капітал у понад 500 мільйонів

Кількість нових доларових мільйонерів збільшилась за 2023 рік на 3,3 тисячі осіб, порівняно з 2021 роком, коли число сягало 18,5 тисячі. Водночас у 2022 році кількість багачів Росії знизилася – до 14,6 тисячі осіб.

Зросла кількість росіян й з капіталом у понад 500 мільйонів рублів – це близько 5 мільйонів доларів.

У 2021 році кількість мільйонерів 3,5 тисячі,

У 2022 році – 2,5 тисячі,

У 2023 році цифра зросла до 4,1 тисячі.

За рік багаті росіяни збільшили свій сукупний капітал – на 62%, тобто з 8,1 трильйона рублів до 13,1 трильйона рублів.

Дослідники пояснюють це відпливом капіталу з Росії, переоцінкою портфеля цінних паперів (дала 13,2%), переоцінкою валюти (+8,9%) та зростанням депозитів (+4,2%).