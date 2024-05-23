Миллионеров на России стало больше
Согласно результатам исследования аналитической и консалтинговой компании Frank RG, за прошлый год количество россиян с капиталом более 100 миллионов рублей (это где-то 1 миллиона долларов) увеличилось.
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Число тех, у кого средства размещены во вкладах и инвестиционных инструментах в российских банках и инвесткомпаниях, достигло почти 21,8 тысячи человек.
Капитал в более 500 миллионов
Выросло количество россиян и с капиталом более 500 миллионов рублей – это около 5 миллионов долларов.
- В 2021 году количество миллионеров 3,5 тысячи,
- В 2022 году – 2,5 тысячи,
- В 2023 году цифра выросла до 4,1 тысячи.
За год богатые россияне увеличили свой совокупный капитал – на 62%, то есть с 8,1 триллиона рублей до 13,1 триллиона рублей.