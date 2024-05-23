Миллионеров на России стало больше

Согласно результатам исследования аналитической и консалтинговой компании Frank RG, за прошлый год количество россиян с капиталом более 100 миллионов рублей (это где-то 1 миллиона долларов) увеличилось.

Читайте также Жилье предателей Украины продали на аукционе за 7 миллионов гривен

Число тех, у кого средства размещены во вкладах и инвестиционных инструментах в российских банках и инвесткомпаниях, достигло почти 21,8 тысячи человек.

Капитал в более 500 миллионов

Выросло количество россиян и с капиталом более 500 миллионов рублей – это около 5 миллионов долларов.

  • В 2021 году количество миллионеров 3,5 тысячи,
  • В 2022 году – 2,5 тысячи,
  • В 2023 году цифра выросла до 4,1 тысячи.

За год богатые россияне увеличили свой совокупный капитал – на 62%, то есть с 8,1 триллиона рублей до 13,1 триллиона рублей.