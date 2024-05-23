Миллионеров на России стало больше

Согласно результатам исследования аналитической и консалтинговой компании Frank RG, за прошлый год количество россиян с капиталом более 100 миллионов рублей (это где-то 1 миллиона долларов) увеличилось.

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Число тех, у кого средства размещены во вкладах и инвестиционных инструментах в российских банках и инвесткомпаниях, достигло почти 21,8 тысячи человек.

Важно! Количество новых долларовых миллионеров увеличилось за 2023 год на 3,3 тысячи человек, по сравнению с 2021 годом, когда число достигало 18,5 тысячи. В то же время в 2022 году количество богачей России снизилось – до 14,6 тысячи человек.

Капитал в более 500 миллионов

Выросло количество россиян и с капиталом более 500 миллионов рублей – это около 5 миллионов долларов.

В 2021 году количество миллионеров 3,5 тысячи,

В 2022 году – 2,5 тысячи,

В 2023 году цифра выросла до 4,1 тысячи.

За год богатые россияне увеличили свой совокупный капитал – на 62%, то есть с 8,1 триллиона рублей до 13,1 триллиона рублей.

Интересно! Исследователи объясняют это оттоком капитала из России, переоценкой портфеля ценных бумаг (дала 13,2%), переоценкой валюты (+8,9%) и ростом депозитов (+4,2%).