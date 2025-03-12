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12 березня, 21:52
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Держава витратила 12 мільярдів гривень на гранти для бізнесу

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Держава витратила 12 мільярдів гривень на підтримку малого і середнього бізнесу через програму "єРобота", допомігши 25 тисячам підприємців.
  • Понад 9 мільярдів гривень інвестованих коштів повернулися у бюджет у вигляді податків, створивши понад 65 тисяч нових робочих місць.

З моменту запуску державної програми "єРобота" у липні 2022 року малий і середній бізнес отримав 12 мільярдів гривень грантової підтримки. Завдяки ініціативі майже 25 тисяч підприємців змогли запустити чи розширити власну справу.

Інвестовані гроші повернулись у бюджет 

Понад 9 мільярдів гривень інвестоованих коштів уже повернули у бюджет у вигляді сплачених податків. У реалізації проєкту створено понад 65 тисяч нових робочих місць, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Міністерства економіки України.  

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Скільки бізнесів отримали підтримку

  • 22 488 мікрогрантів на 5,3 мільярдів гривень за програмою "Власна справа". 
  • 926 грантів на 4,6 мільярлда гривень – на розвиток переробних підприємств.
  • 268 грантів на 1,3 мільярда гривень – на садівництво та теплиці.
  • 1 122 гранти на 525 мільйона гривень – для ветеранів та їхніх родин.

Довідково. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і новачки. Головна умова – наявність бізнес-плану, який подається через портал Дія.

Обсяг допомоги, який можна отримати

За програмою "Власна справа" можна отримати до 75 тисяч гривень, створивши 1 – 2 робочих місця. Молодь до 25 років може претендувати на грант до 150 тисяч гривень без вимоги створення робочих місць.