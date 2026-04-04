Деяким ФОПам скасують єдиний податок у квітні: кого це стосується

З квітня 2026 року частина українських ФОПів може втратити право працювати на єдиному податку. Йдеться про тих підприємців, які займаються охоронною діяльністю, але не перейшли вчасно на загальну систему оподаткування.

Кому анулюють спрощену систему оподаткування у квітні?

Якщо ФОП продовжував працювати у цій сфері й нічого не змінив, його автоматично переведуть на загальну систему, пояснює Закон України.

Причина – зміни в законодавстві, які розширили список видів діяльності, заборонених для спрощеної системи. Під обмеження потрапили такі КВЕДи:

80.10 – діяльність приватних охоронних служб;

80.20 – обслуговування систем безпеки;

80.30 – проведення розслідувань;

84.24 – діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки.

Тобто ФОПи 1 – 3 груп більше не мають права працювати за цими напрямами на єдиному податку у 2026 році.

Щоб уникнути проблем, підприємці мали заздалегідь зробити один із двох кроків:

або прибрати відповідні КВЕДи, або подати заяву на перехід на загальну систему з другого кварталу.

Якщо цього не зроблено, а діяльність у першому кварталі велася – наслідки неминучі: анулювання єдиного податку і штраф.

Кого не оштрафують?

Водночас є ситуації, коли штрафів можна уникнути. Наприклад, якщо ФОП припинив охоронну діяльність ще з 1 січня і виключив відповідні КВЕДи, але отримує оплату вже у 2026 році – це не вважається порушенням.

Головне, щоб виконувалися три умови:

послуги фактично були надані до 01.01.2026;

КВЕДи вже виключені;

є підтверджуючі документи (договори, акти, квитанції).

Податкова в таких випадках дивиться не лише на дату надходження грошей, а й на те, коли саме була надана послуга. Якщо все підтверджено документально – штрафів не буде.

