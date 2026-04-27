"Українські фіорди" за 500 мільйонів доларів: де та коли планують будівництво нового курорту

На Хмельниччині планують почати бідівництво масштабного курортного коплексу, який вже називають "українськими фіордами". Вартість проєкту сягає 0,5 мільярда доларів, але остаточний варіант ще в розробці.

Що відомо про будівництво та фінансування українського курорту?

Про те, скільки коштуватиме проєкт та в чому його особливість, пише LIGA.net.

Дивіться також Найбагатший бізнесмен України заробив понад 840 мільярдів за рік – хто ще в топі

В Україні планують будівництво масштабного курортного проєкту у Хмельницькій області, в місцевості Бакота на березі Дніпра. Курорт має стати першим водним хабом в Україні із розвиненою інфраструктурою.

Якщо детальніше, комплекс розташують за 50 кілометрів від Кам'янця-Подільського. Унікальність проєкту полягає в тому, щоб створити базу для відпочинку "на великій воді", адже нині таких розробок в Україні немає.

Ініціатор будівництва – девелоперська компанія "Суперпозиція". Співвласник підприємства Юрій Гладкий зазначив, що старт будівництва планують на осінь 2026 року. А загальні інвестиції можуть сягнути 500 мільйонів доларів.

Зауважте! Фінальний проєкт і концепцію ще узгоджують, тому офіційну назву курорту поки не афішують.

Відомо, що будівництво на інвестиційній основі передбачає бізнес-модель, за якою вкладники зможуть отримувати відсотки від подальшої експлуатації об'єктів. Тобто інвестор вкладає гроші в будівництво апарт-готелів, вілли чи котеджу, а потім отримує прибуток від їх використання.

Яка активність буде доступна на курорті?

Окрім різних видів помешкань, на курорті в 40 гектарів будуть об'єкти для активного чи навіть преміального відпочинку. Хоча ключовими стануть водні активності:

яхт-клуби;

судноплавство;

каякінг;

катання на катамаранах;

риболовля;

інші види розваг на воді.

Також планують побудувати рибні ресторани.

Сьогодні в Україні немає великого курортного селища, яке базувалося б на великій воді з розвиненою сучасною інфраструктурою,

– пояснював Юрій Гладкий.

Цікаво, що локацію обирали не просто так. Бакоту часто порівнюють із норвезькими фіордами і тому місце має стати своєрідним туристичним магнітом. Але у забудовників мета також в тому, щоб створити альтернативу до популярних курортів, як наприклад Буквель. Девелопери хочуть створити проєкт, подібний до Івано-Франківського курорту, але з акцентом на водний відпочинок.

Як раніше писали Forbes, від 2024 року в Карпатах почали будівництво проєкту GORO. Він має стати альтернативою зимовому відпочинку і працюватиме увесь рік. Планують, що новий комплекс буде сучасним туристичним місцем міжнародного рівня. Інвестиції складають 1,5 мільярда доларів, а перших гостей чекатимуть орієнтовно з 2027 року. Натомість на розвиток курорту закладають до 15 років.

Що потрібно знати про відкриття бізнесу в інших країнах?

Підприємницька діяльність у Чехії має низку переваг. Наприклад, прямий доступ до європейського ринку, можливість рестрації віддалено та відсутність умов щодо резидентності. А ключові вимоги – досягнення повноліття, дозвіл на проживання в країні та виконання певних юридичних і фінансових вимог.

Щоправда, окремо потрібно розібратися з податками. Зокрема, податок на додану вартість у Чехії становить 21%. Але залежно від категорії чи виду товарів, ставки можуть бути й меншими чи навіть нульовими.

Водночас відомо, що українці активно створюють та розвивають бізнес у Польщі. Найпопулярніші сфери для бізнесу – громадське харчування, консалтинг, кадрові агентства, будівельна галузь, ІТ-сектор та автомобільні перевезення.