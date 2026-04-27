Что известно о строительстве и финансировании украинского курорта?

О том, сколько будет стоить проект и в чем его особенность, пишет LIGA.net.

В Украине планируют строительство масштабного курортного проекта в Хмельницкой области, в местности Бакота на берегу Днепра. Курорт должен стать первым водным хабом в Украине с развитой инфраструктурой.

Если подробнее, комплекс расположат в 50 километрах от Каменца-Подольского. Уникальность проекта заключается в том, чтобы создать базу для отдыха "на большой воде", ведь сейчас таких разработок в Украине нет.

Инициатор строительства – девелоперская компания "Суперпозиция". Совладелец предприятия Юрий Гладкий отметил, что старт строительства планируют на осень 2026 года. А общие инвестиции могут достичь 500 миллионов долларов.

Заметьте! Финальный проект и концепцию еще согласовывают, поэтому официальное название курорта пока не афишируют.

Известно, что строительство на инвестиционной основе предусматривает бизнес-модель, по которой вкладчики смогут получать проценты от дальнейшей эксплуатации объектов. То есть инвестор вкладывает деньги в строительство апарт-отелей, виллы или коттеджа, а затем получает прибыль от их использования.

Какая активность будет доступна на курорте?

Кроме различных видов помещений, на курорте в 40 гектаров будут объекты для активного или даже премиального отдыха. Хотя ключевыми станут водные активности:

яхт-клубы;

судоходство;

каякинг;

катание на катамаранах;

рыбалка;

другие виды развлечений на воде.

Также планируют построить рыбные рестораны.

Сегодня в Украине нет большого курортного поселка, который базировался бы на большой воде с развитой современной инфраструктурой,

– объяснял Юрий Гладкий.

Интересно, что локацию выбирали не просто так. Бакоту часто сравнивают с норвежскими фьордами и поэтому место должно стать своеобразным туристическим магнитом. Но у застройщиков цель также в том, чтобы создать альтернативу популярным курортам, как например Буквель. Девелоперы хотят создать проект, подобный Ивано-Франковскому курорту, но с акцентом на водный отдых.

Как ранее писали Forbes, с 2024 года в Карпатах начали строительство проекта GORO. Он должен стать альтернативой зимнему отдыху и будет работать круглый год. Планируют, что новый комплекс будет современным туристическим местом международного уровня. Инвестиции составляют 1,5 миллиарда долларов, а первых гостей будут ждать ориентировочно с 2027 года. Зато на развитие курорта закладывают до 15 лет.

