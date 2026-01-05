Зарплата плюс чайові: скільки можна заробити офіціантом у Буковелі

Буковель – один із найвідоміших курортів України, який взимку приваблює на лижний відпочинок тисячі туристів. Робота офіціантом у такому популярному місці має приносити високі заробітки офіціантам, але все залежить від закладу та багатьох інших чинників.

Який середній заробіток офіціантів в Україні?

Станом на січень 2026 року середня заробітна плата офіціанта в Україні становить 25 тисяч гривень на місяць. Це на 19% більше, ніж на початку попереднього року, передає 24 Канал з посиланням на Work.ua.

Найкраще заробляють наразі офіціанти у столиці. Їхні зарплати в закладах Києва в середньому складають приблизно 37 500 гривень.

На другому місці – Одеса, де офіціанти можуть отримувати близько 27 500 гривень на місяць.

Вище середньої по країні зарплата й у Львові, який замикає трійку міст із найкращими заробітками офіціантів – 26 400 гривень.

В інших містах заклади платять своїм співробітникам за цю роботу менше:

в Ужгороді – 25 800 гривень;

в Дніпрі – 25 тисяч гривень;

у Чернівцях – 23 500 гривень;

в Івано-Франківську – 23 тисячі гривень;

у Харкові – 22 500 гривень;

у Вінниці – 22 тисячі гривень;

у Рівному – 22 тисячі гривень;

у Хмельницькому – 22 тисячі гривень;

у Черкасах – 22 тисячі гривень;

у Полтаві – 21 500 гривень;

у Тернополі – 21 тисячу гривень;

у Луцьку – 20 тисяч гривень;

у Запоріжжі – 19 500 гривень;

у Житомирі – 19 тисяч гривень;

у Миколаєві – 17 500 гривень;

у Чернігові – 16 тисяч гривень.

Важливо! Найменше заробляють офіціанти кропивницького – у середньому 15 500 гривень на місяць – та Кривого Рогу – 13 500 гривень на місяць.

Скільки можуть заробити офіціанти в Буковелі?

Натомість у Буковелі офіціанти можуть сподіватися на зарплату, що значно перевищує середню по країні. Як свідчать вакансії, на гірськолижному курорті платять від 25 тисяч і аж до 80 тисяч гривень.

Найвищу заробітну плату у січні 2026 офіціантам пропонує готельно-ресторанний комплекс HAY – від 60 тисяч до 80 тисяч у місяць. При цьому працівникам компенсують витрати на доїзд до Буковеля, обіцяють триразове харчування та комфортні умови для проживання.

Дещо менші, але все одно високі заробітні плати пропонуються:

готель-ресторан Carparosa – від 35 до 60 тисяч гривень;

ресторан "Полум'я" – від 35 до 55 тисяч гривень;

ресторація Pan Banosh – від 35 до 50 тисяч гривень;

термальний комплекс Rikka Khust Thermal Resort – від 35 до 45 тисяч гривень.

Цей заробіток офіціанта включає ставку та чайові.

Більшість інших закладів у Буковелі пропонують офіціантам зарплату від 25 до 35 тисяч гривень. Майже усі ставлять обов'язкову умову – наявність досвіду роботи у професії не менше 1 року.

Зауважте! За даними Держстату, у листопаді (останні оприлюднені дані) середня заробітна плата по Україні становила 27 167 гривень.

Що ще треба знати про зарплати в Україні?