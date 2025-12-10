Зарплати збільшилися на майже 400%: 7 вакансій з найвищим зростанням

Зарплати на деяких вакансіях демонструють рекордне зростання в останні роки. Найбільше це відобразилося на вакансіях у сферах торгівлі та робітничих професіях.

Як зросли зарплати?

Рекордне зростання медіанної зарплати зафіксовано у різноробочих. Про це йдеться в дослідженні від OLX Робота, пише 24 Канал.

Їхні зарплати зросли на 384% і становили 23 тисяч гривень у жовтні 2025 року. Другу позицію займають вакансії малярів з медіанною зарплатою 47 тисяч гривень та приростом 215%.

До переліку вакансій з найвищими темпами зростання медіанних зарплат також увійшли:

Муляри – 157% (47,5 тисяч гривень); Фітнес-тренери – 151% (15 тисяч гривень); Дизайнери у сфері PR та реклами – 150% (25 тисяч гривень); Електрики – 145% (35 тисяч гривень); Виконроби – 144% (50 тисяч гривень); Штукатури – 140% (60 тисяч гривень); Сантехніки – 137% (41,5 тисяча гривень).

Кого найбільше потребував бізнес у листопаді?

У Державній службі зайнятості повідомляється, що за останні 10 місяців бізнес в Україні найбільше потребував працівників у сфері торгівлі та послуг. Загалом частка склала 18% від усіх податних вакансій.

Натомість найменше треба на роботу працівників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства – частка склала лише 2,3%.

У розрізі областей найбільшу кількість пропозицій щодо роботи запропонувала Львівщина, але найбільшу кількість людей працевлаштували на Дніпропетровщині.

Що відомо про зарплати в Україні?