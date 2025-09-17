З нового року підвищать поріг зарплати для бронювання працівників
- З 1 січня 2026 року поріг зарплати для бронювання працівників підвищиться з 20 тисяч до 21,6 тисяч гривень.
- Підвищення мінімальної зарплати також спричинить зростання єдиного соціального внеску для ФОПів до 1 902,34 гривень.
Поріг зарплати, необхідної для бронювання військовозобов'язаних працівників, може суттєво зрости уже з 1 січня 2026 року. Сума може підвищитися з нинішніх 20 тисяч гривень до 21,6 тисяч гривень.
Нові вимоги до зарплати?
Такі зміни передбачено у проєкті державного бюджету на 2026 рік, який уряд подав до Верховної Ради, передає 24 Канал.
Дивіться також В оборонному комітеті ВР поділились інсайдом, що може змінитись у мобілізаційних виплатах
Наразі постановою Кабміну №76 встановлено, що для бронювання критично важливим підприємством працівник має отримувати не менше 2,5 розміру мінімальної зарплати. У 2025 році мінімальна зарплата становила 8 тисяч гривень, тож мінімальний поріг для бронювання був 20 тисяч гривень на місяць.
Якою повинна бути зарплата для бронювання?
У проєкті бюджету на 2026 рік заплановано підвищення мінімальної зарплати на 9% – до 8 647 гривень. Відповідно, для бронювання працівників із нового року підприємствам доведеться орієнтуватися на нову планку – не менше 21 617,5 гривень на місяць.
Варто знати. Підвищення "мінімалки" автоматично потягне за собою й зростання єдиного соціального внеску для ФОПів. Сьогодні ЄСВ становить щонайменше 1 760 гривень (22% від мінімальної зарплати), а після ухвалення бюджету у запропонованій редакції він зросте до 1 902,34 гривень (на 142,34 гривень більше).
Що цьому передувало?
Кабінет міністрів вніс законопроєкт про держбюджетна 2026 рік 15 вересня. У документі також передбачено підвищення прожиткового мінімуму та введення деяких нових податків.
До слова, раніше уряд ухвалив постанову, яка передбачає можливість 100% бронювання працівників критично важливих підприємств у прифронтових зонах.
У Раді з'явився законопроєкт, який пропонує скасувати право на відстрочку від мобілізації студентам, яким виповнилося 25 років.