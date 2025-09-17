С нового года повысят порог зарплаты для бронирования работников
- С 1 января 2026 года порог зарплаты для бронирования работников повысится с 20 тысяч до 21,6 тысяч гривен.
- Повышение минимальной зарплаты также повлечет рост единого социального взноса для ФОПов до 1 902,34 гривен.
Порог зарплаты, необходимой для бронирования военнообязанных работников, может существенно вырасти уже с 1 января 2026 года. Сумма может повыситься с нынешних 20 тысяч гривен до 21,6 тысяч гривен.
Новые требования к зарплате?
Такие изменения предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2026 год, который правительство подало в Верховную Раду, передает 24 Канал.
Сейчас постановлением Кабмина №76 установлено, что для бронирования критически важным предприятием работник должен получать не менее 2,5 размера минимальной зарплаты. В 2025 году минимальная зарплата составляла 8 тысяч гривен, поэтому минимальный порог для бронирования был 20 тысяч гривен в месяц.
Какой должна быть зарплата для бронирования?
В проекте бюджета на 2026 год запланировано повышение минимальной зарплаты на 9% – до 8 647 гривен. Соответственно, для бронирования работников с нового года предприятиям придется ориентироваться на новую планку – не менее 21 617,5 гривен в месяц.
Стоит знать. Повышение "минималки" автоматически повлечет за собой и рост единого социального взноса для ФЛП. Сегодня ЕСВ составляет не менее 1 760 гривен (22% от минимальной зарплаты), а после принятия бюджета в предложенной редакции он вырастет до 1 902,34 гривен (на 142,34 гривен больше).
Что этому предшествовало?
Кабинет министров внес законопроект о госбюджетена 2026 год 15 сентября. В документе также предусмотрено повышение прожиточного минимума и введение некоторых новых налогов.
К слову, ранее правительство приняло постановление, которая предусматривает возможность 100% бронирования работников критически важных предприятий в прифронтовых зонах.
В Раде появился законопроект, который предлагает отменить право на отсрочку от мобилизации студентам, которым исполнилось 25 лет.