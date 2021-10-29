Бюро економічної безпеки вже набирає штаб, але не має де працювати

Новостворене Бюро економічної безпеки вже оголосило конкурс для перших 76 працівників, проте наразі немає де починати роботу. Зокрема у відомства немає приміщення.

Директор правоохоронного органу попросив приміщення на вулиці Шолуденка, 31 у Києві. Про це розповів Вадим Мельник 28 жовтня.

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БЕБ має розпочати роботу 25 листопада, проте ще немає приміщення

Мельник пояснив, що наразі питання щодо приміщення ще вирішують. Проте він переконаний, що "будівля повинна бути якнайкраще пристосованою для функціонування такої специфічної структури".

Якщо ми отримаємо будівлю, яку необхідно облаштовувати, це потребуватиме часу та коштів на додаткове її обладнання, тобто ми втратимо і час, і кошти. До речі, щодо бюджету – на 2022 рік для БЕБ виділено приблизно 600 мільйонів гривень,

– розповів Мельник.

Додав, що "бюджетом не передбачено витрат на облаштування! Ці кошти підуть на заробітну плату, комунальні послуги та податки". Натомість отримання непідготовленої з точки зору режимів таємності будівлі унеможливить приєднання блоку аналітиків до баз даних. Тобто, паралізує запуск роботи БЕБ за новим функціоналом.

Я спрямував листа, у якому вказав, що прошу виділити для центрального апарату БЕБ приміщення за адресою по вулиці Шолуденка, 31 у Києві. І це питання зараз у Кабміні розглядається,

– пояснив глава БЕБ.

Проте розгляд "затягується". Мельник пояснив, що "пройде 10 днів і нам ніде буде розміщувати своїх перших працівників".

У БЕБ планують набрати 4000 людей

Мельник розповів, що до 25 листопада (дата запуску БЕБ – 24 канал) потрібно набрати 30% від складу центрального апарату, тобто 210 осіб.

До кінця 2021 року мають обрати керівників територіальних управлінь, які з початку 2022 року мають почати конкурси на комплектування територіальних управлінь.

До кінця лютого 2022 року планують найняти 1800 осіб.

Коротко про новостворене БЕБ