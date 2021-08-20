Андрій Мельник був очільником Державної фіскальної служби з 2020 року. Інформацію про нове призначення оприлюднив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

До теми Хто може очолити Бюро економічної безпеки: у конкурсі залишилося 3 кандидати

Вадима Мельника обрали головою БЕБ

Ну все, finita la commedia, БЕБ очолив нинішній керівник ДФС Вадим Мельник,

– написав нардеп.

Він також додав свою думку: "А ідея то яка була хороша".

До речі, про те, що Мельник один з трьох кандидатів, який пройшов у заключний етап конкурсу на посаду голови БЕБ, повідомляв голова конкурсної комісії Тимофій Милованов. Тоді у списку також фігурували Василь Горбаль та Аттіла Ковчі.

Зверніть увагу! БЕБ – це новостворений єдиний орган держвлади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами з повноваженнями Служби безпеки та Податкової міліції. Його завдання – розслідувати економічні злочини проти України та боротися з олігархами.

Що відомо про Вадима Мельника