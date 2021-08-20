Андрей Мельник был главой Государственной фискальной службы с 2020 года. Информацию о новом назначении обнародовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
К теме Кто может возглавить Бюро экономической безопасности: в конкурсе осталось 3 кандидата
Вадима Мельника избрали главой БЭБ
Ну все, finita la commedia, БЭБ возглавил нынешний руководитель ГФС Вадим Мельник,
– написал нардеп.
Он также добавил свою мысль: "А идея то какая была хорошая".
Кстати, о том, что Мельник один из трех кандидатов, который прошел в заключительный этап конкурса на должность главы БЭБ, сообщал глава конкурсной комиссии Тимофей Милованов. Тогда в списке также фигурировали Василий Горбаль и Аттила Ковчи.
Что известно о Вадиме Мельнике
- Вадим Мельник – полковник налоговой милиции. Родился 2 мая 1972 года в Житомире.
- Он окончил Харьковский военный университет в 1994 году по квалификации радиоинженер.
- В 2000 году получил юридическое образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.
- В течение 2000 – 2014 годов служил в налоговой милиции в органах ГНА, ГНС, Миндоходов.
- С 2014 по 2016 год был начальником Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.
- С 2016 по 2020 год работал в учреждениях высшего образования. В частности доцентом кафедры финансовых расследований Университета ГФС, затем – преподавателем, докторантом кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности Сумского госуниверситета.
- В 2020 году был менеджером Аппарата директора по экономической и информационной безопасности Укрзализныци.
- С конца 2020 года – глава Государственной фискальной службы Украины.