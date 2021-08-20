Андрей Мельник был главой Государственной фискальной службы с 2020 года. Информацию о новом назначении обнародовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Вадима Мельника избрали главой БЭБ

Ну все, finita la commedia, БЭБ возглавил нынешний руководитель ГФС Вадим Мельник,

– написал нардеп.

Он также добавил свою мысль: "А идея то какая была хорошая".

Кстати, о том, что Мельник один из трех кандидатов, который прошел в заключительный этап конкурса на должность главы БЭБ, сообщал глава конкурсной комиссии Тимофей Милованов. Тогда в списке также фигурировали Василий Горбаль и Аттила Ковчи.

Обратите внимание! БЭБ – это новообразованный единственный орган госвласти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями с полномочиями Службы безопасности и Налоговой милиции. Его задача – расследовать преступления против Украины и бороться с олигархами.

Что известно о Вадиме Мельнике