Такое решение конкурсная комиссия приняла на заседании в пятницу, 13 августа. Перед этим ее члены заслушали 12 кандидатов, отобранных накануне.

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Председатель комиссии Тимофей Милованов высказался о промежуточных результатах конкурса. Он подчеркнул, что 3 кандидатов, которые прошли дальше, были для него сильнейшими. Все они набрали по итогам собеседования – 7 баллов.

Обратите внимание! Ранее к конкурсу не допустили экс-министра финансов Александра Данилюка. За это бывший чиновник будет судиться с комиссией.

Что известно о кандидатах

Вадим Мельник – глава ДФС. Полковник налоговой милиции, возглавлял Государственную фискальную службу с конца 2020 года. Перед этим руководил следственным управлением ДФС и занимал различные должности в структуре налоговой милиции.

Глава фискальной службы Вадим Мельник / Фото"РБК-Украина"

Василий Горбаль – член Совета НБУ. Возглавлял Львовскую ОГА при президентстве Януковича. В сентябре 2020 года в третий раз стал членом Совета Нацбанка. До этого занимал эту же должность в 2003 – 2005 и в 2007 – 2014. До национализации Укргазбанка был одним из его совладельцев и президентом. Был нардепом в "Партии регионов".

Василий Горбаль является членом Совета Национального банка Украины / Фото из соцсетей

Аттила Ковчи – прокурор. Работает в офисе генпрокурора с июля 2020 года. До этого в течение 4 лет занимал должность заведующего отделом правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.



Аттила Ковчи – прокурор офиса генпрокурора / Фото"Рубрика"