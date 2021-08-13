БЭБ – это очень важная реформа. Доверие должно быть абсолютным для того, чтобы изменения удались. Об этом в эфире 24 канала сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Ситуация с Данилюком дискредитировала конкурс

По его словам, ситуация, которая произошла с Данилюком, дискредитировала конкурс на начальном этапе.

Любой будущий глава уже не будет иметь доверия от бизнеса и общества. Это очень обидно,

– отметил Фурса.

Отменят ли конкурс, как заметил эксперт, зависит от политической воли. "Если мы подозреваем, что политическая воля Офиса Президента в том, чтобы привлечь определенного кандидата, то политической воли отменить этот конкурс не будет", – сказал он.

БЭБ вряд ли заработает

Если ускориться – главу БЭБ до 25 сентября можно выбрать. Но само Бюро экономической безопасности вряд ли заработает.

"Потому что одно – набрать руководство, другое – построить структуру, наполнить штатное расписание, понять, как и что работает и тому подобное. Это тяжелый процесс, так просто не делают", – отметил инвестиционный банкир.

Фурса прокомментировал ситуацию с Данилюком: смотрите видео

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