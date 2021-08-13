БЕБ – це дуже важлива реформа. Довіра повинна бути абсолютною для того, щоб зміни вдались. Про це в ефірі 24 каналу повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

До теми Данилюк судитиметься з комісією, що "завернула" його з конкурсу в Бюро економічної безпеки

Ситуація з Данилюком дискредитувала конкурс

За його словами, ситуація, яка сталась з Данилюком, дискредитувала конкурс на початковому етапі.

Будь-який майбутній голова вже не матиме довіри від бізнесу і суспільства. Це дуже прикро,
– відзначив Фурса.

Чи скасують конкурс, як зауважив експерт, залежить від політичної волі. "Якщо ми підозрюємо, що політична воля Офісу Президента в тому, щоб притягти певного кандидата, то політична воля скасувати той конкурс не буде", – сказав він.

БЕБ навряд чи запрацює

Якщо прискоритись – голову БЕБ до 25 вересня можливо обрати. Але саме Бюро економічної безпеки навряд чи запрацює.

"Тому що одне – набрати керівництво, інше – побудувати структуру, наповнити штатний розклад, зрозуміти, як і що працює тощо. Це важкий процес, так просто не роблять", – зауважив інвестиційний банкір.

Фурса прокоментував ситуацію з Данилюком: дивіться відео

Конкурс на керівника БЕБ: що відомо

  • Комісія з відбору керівника Бюро економічної безпеки проводила сьогодні, 13 серпня, співбесіди. На попередньому етапі з конкурсу, до якого допустили 48 кандидатів, відсіяли усіх, крім 12 осіб.
  • Зокрема відсіяли через формальну відсутністю диплома колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка. Через це Данилюк навіть побився з Тимофієм Миловановим – головою конкурсної комісії.
  • Перший звинувачував останнього у фальсифікації конкурсу і підігруванні Офісу Президента, який нібито хоче притягнути на посаду голови Бюро дійсного голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника.
  • Данилюк звернувся до суду з вимогою скасувати конкурс, а також – поскаржився до Нацагентства запобігання корупції про наявність конфлікту інтересів у голови конкурсної комісії Милованова.