БЕБ – це дуже важлива реформа. Довіра повинна бути абсолютною для того, щоб зміни вдались. Про це в ефірі 24 каналу повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

До теми Данилюк судитиметься з комісією, що "завернула" його з конкурсу в Бюро економічної безпеки

Ситуація з Данилюком дискредитувала конкурс

За його словами, ситуація, яка сталась з Данилюком, дискредитувала конкурс на початковому етапі.

Будь-який майбутній голова вже не матиме довіри від бізнесу і суспільства. Це дуже прикро,

– відзначив Фурса.

Чи скасують конкурс, як зауважив експерт, залежить від політичної волі. "Якщо ми підозрюємо, що політична воля Офісу Президента в тому, щоб притягти певного кандидата, то політична воля скасувати той конкурс не буде", – сказав він.

БЕБ навряд чи запрацює

Якщо прискоритись – голову БЕБ до 25 вересня можливо обрати. Але саме Бюро економічної безпеки навряд чи запрацює.

"Тому що одне – набрати керівництво, інше – побудувати структуру, наповнити штатний розклад, зрозуміти, як і що працює тощо. Це важкий процес, так просто не роблять", – зауважив інвестиційний банкір.

Фурса прокоментував ситуацію з Данилюком: дивіться відео

Конкурс на керівника БЕБ: що відомо