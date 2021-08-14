Таке рішення конкурсна комісія ухвалила на засіданні у п'ятницю, 13 серпня. Перед цим її члени заслухали 12 кандидатів, відібраних напередодні.

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Голова комісії Тимофій Милованов висловився про проміжні результати конкурсу. Він наголосив, що 3 кандидатів, які пройшли далі, були для нього найсильнішими. Усі вони набрали за підсумками співбесіди – 7 балів.

Зверніть увагу! Раніше до конкурсу не допустили ексміністра фінансів Олександра Данилюка. Через це колишній урядовець судитиметься з комісією.

Що відомо про кандидатів

Вадим Мельник – голова ДФС. Полковник податкової міліції, очолював Державну фіскальну службу з кінця 2020 року. Перед цим керував слідчим управлінням ДФС та обіймав різні посади у структурі податкової міліції.



Голова фіскальної служби Вадим Мельник / Фото "РБК-Україна"

Василь Горбаль – член Ради НБУ. Очолював Львівську ОДА за президентства Януковича. У вересні 2020 року втретє став членом Ради Нацбанку. До цього обіймав цю ж посаду у 2003 – 2005 та у 2007 – 2014. До націоналізації Укргазбанку був одним із його співвласників та президентом. Був нардепом у "Партії регіонів".



Василь Горбаль є членом Ради Національного банку України / Фото з соцмереж

Аттіла Ковчі – прокурор. Працює в Офісі генпрокурора з липня 2020 року. До цього протягом 4 років обіймав посаду завідуючого відділом правового забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин.



Аттіла Ковчі – прокурор Офісу генпрокурора / Фото "Рубрика"