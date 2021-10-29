Бюро экономической безопасности уже набирает штаб, но негде работать
Источник:БЭБ
Новосозданное Бюро экономической безопасности уже объявило конкурс для первых 76 работников, однако пока негде начинать работу. В частности у ведомства нет помещения.
Директор правоохранительного органа попросил помещение на улице Шолуденко, 31 В Киеве. Об этом рассказал Вадим Мельник 28 октября.
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БЭБ должен начать работу 25 ноября, однако еще нет помещения
Мельник пояснил, что сейчас вопрос о помещении еще решают. Однако он убежден, что "здание должно быть как нельзя лучше приспособлено для функционирования такой специфической структуры".
Если мы получим здание, которое необходимо обустраивать, это потребует времени и средств на дополнительное его оборудование, то есть мы потеряем и время, и средства. Кстати, насчет бюджета – на 2022 год для БЭБ выделено около 600 миллионов гривен,
– рассказал Мельник.
Добавил, что "бюджетом не предусмотрено расходов на обустройство! Эти средства пойдут на заработную плату, коммунальные услуги и налоги". Зато получение неподготовленного с точки зрения режимов секретности здания сделает невозможным присоединение блока аналитиков к базам данных. То есть, парализует запуск работы БЭБ по новому функционалу.
Я направил письмо, в котором указал, что прошу выделить для центрального аппарата БЭБ помещение по адресу по улице Шолуденко, 31 В Киеве. И этот вопрос сейчас в Кабмине рассматривается,
– пояснил глава БЭБ.
Однако разбирательство "затягивается". Мельник пояснил, что "пройдет 10 дней и нам негде будет размещать своих первых работников".
В БЭБ планируют набрать 4000 человек
Мельник рассказал, что к 25 ноября (дата запуска БЭБ – 24 канал) нужно набрать 30% от состава центрального аппарата, то есть 210 человек.
До конца 2021 года должны выбрать руководителей территориальных управлений, которые с начала 2022 года должны начать конкурсы на комплектование территориальных управлений.
До конца февраля 2022 года планируют нанять 1800 человек.
Коротко о вновь БЭБ
- БЭБ будет расследовать экономические преступления против нашего государства, чтобы уменьшить долю теневого бизнеса в государстве, в то же время увеличить поступления налогов и сборов.
- Ведомство будет иметь полномочия Службы безопасности и налоговой милиции.
- Работники БЭБ будут контролировать деятельность бенефициаров финансовых операций и искать нарушения закона в обращении средств бизнеса и государства.
- В августе 2021 года директором БЭБ стал глава фискальной службы Вадим Мельник.
- Запустить БЭБ должны были 25 сентября, однако Верховная Рада перенесла запуск на 25 ноября. После этого Государственная фискальная служба должна прекратить свое существование.