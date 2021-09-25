С чего начнет работу БЭБ

К бизнесу "пойдут" в третью очередь. Об этом глава БЭБ Вадим Мельник рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление "схематоза", далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы,

– пояснил чиновник.

Только тогда, по словам Мельника, ведомство перейдет к проверкам бизнеса. Ведь он – "следствие использования схемы".

Обратите внимание! 22 сентября Верховная Рада одобрила законопроект №5851. Согласно им, запуск Бюро экономической безопасности перенесли на 25 ноября. На следующий день после этого Государственная фискальная служба должна прекратить свое существование. Соответствующее решение одобрили 260 народных депутатов.

Кратко о Бюро экономической безопасности