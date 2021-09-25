З чого розпочне роботу БЕБ

До бізнесу "підуть" у третю чергу. Про це голова БЕБ Вадим Мельник розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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Не з бізнесу починаємо розслідування, а починаємо аналітичну роботу з того "схематозу", який дає бізнесу ті схеми для ухилення від податків. Виявлення та подолання "схематозу", далі – корупційне прикриття, корумповані чиновники, вони ж прикривають такі схеми,

– пояснив чиновник.

Лише тоді, за словами Мельника, відомство перейде до перевірок бізнесу. Адже він – "наслідок використання схеми".

Зверніть увагу! 22 вересня Верховна Рада схвалила законопроєкт №5851. Згідно з ним, запуск Бюро економічної безпеки перенесли на 25 листопада. Наступного дня після цього Державна фіскальна служба має припинити своє існування. Відповідне рішення схвалили 260 народних депутатів.

Коротко про Бюро економічної безпеки