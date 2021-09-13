Экономим с женой, – председатель БЭБ

Все деньги чиновник зарабатывал много лет, поэтому не скрывает их. Об этом он заявил в интервью.

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У нас философия с женой такова, что мы живем экономно. Мы не прижимаемся, но и не зажимаемся. Мы накапливаем определенные состояния, чтобы лучше жить. Если мы хотим расширить жилую площадь, то мы идем к этому и мы ее расширяем. Если нам хотелось купить престижную иномарку, мы ее купили,

– рассказал Мельник.

На вопрос журналистки о том, сколько он зарабатывал на государственной службе, чиновник ответил, что точно не помнит.

"Там были зарплаты в эквиваленте более тысячи долларов. Мне сейчас трудно вспомнить и курс колеблется", – подчеркнул руководитель БЭБ.

Что известно о состоянии Мельника

Служащий почти 17 лет работает на государственных должностях, где платят небольшую зарплату. Однако это не помешало ему купить 6 квартир:

в Киеве за более чем 1 миллион гривен,

в Турции за более чем 2 миллиона гривен,

квартиры в Ирпене,

в элитном районе курортной Одессы.

Кроме того, в декларации Мельника даже есть охотничье ружье за ​​168 тысяч гривен.