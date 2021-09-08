Кроме того, не успевают ликвидировать налоговую милицию. По словам Мельника, процессы реформ затянулись.
К теме Мельник объявил о создании рабочей группы по запуску БЭБ с участием европейских экспертов
"Мы не успеваем. Да, определенные процессы затянулись: не по вине Кабмина, не по вине народных депутатов. Шесть месяцев, которые дали на ликвидацию Государственной фискальной службы, по разным объективным причинам затянулись", – сказал Мельник.
Почему затянулся запуск Бюро
Мельник отметил, что причиной могли стать "летние периоды отпусков". Он добавил, что процесс очень сложный, поскольку впервые в истории ликвидируют ГФС "под ноль".
"Это не так то и просто, как оказалось. Видим, что сейчас даже аудит ГФС продлили еще на определенный срок. Просто физически не успевают, работают ежедневно. Аудит проводят, но не успевают", – объяснил глава Бюро.
Сколько нужно времени для конкурсов на вакансии
Мельник отметил, что в настоящее время продолжают работать над запуском БЭБ. Все ориентировались на 25 сентября.
"Я выбрал тактику как можно скорее назначить 30% центрального аппарата, чтобы все направления перекрыть, чтобы начать работу, чтобы перехватить именно этот функционал, который должен делать БЭБ. Но успеем ли мы? Нет, мы не успеваем", – отметил Мельник.
Читайте также На первом этапе дискредитируется реформа, – Фурса о проведении конкурса в БЭБ
Он сказал, что для конкурсов кандидатов на должности в БЭБ нужно примерно 30 – 35 дней. Глава Бюро рассказал, как дальше будут происходить процессы в ведомстве.
"Если, например, создадут Совет общественного контроля, а голосование за Совет общественного контроля состоится 9 сентября, 3 суток идет голосование. Получается, что где-то 12 сентября получим Совет общественного контроля", – подчеркнул Мельник.
Например, я создаю конкурсную комиссию. Еще 30-35 дней минимум будут конкурсы на этих 200 – 220 человек, 30% центрального аппарата. Наверное, я не укладываюсь в 25 сентября,
– признался председатель БЭБ.
Мельник сообщил, что не понимает, как дальше будет происходить процесс. По его словам, необходимо правильно организовать деятельность органов в переходный период.
Что известно о Бюро экономической безопасности
- Организация будет расследовать преступления против Украины. Деятельность ведомства не коснется частных предпринимателей.
- БЭБ будет контролировать деятельность бенефициаров финансовых операций и искать нарушения закона в обращении средств структур бизнеса и государства.
- Ведомство получит полномочия Службы безопасности и налоговой милиции.