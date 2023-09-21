Тиск наростатиме: як росіяни можуть уникнути служби
Уже минув понад рік, як Владімір Путін та міністр оборони Сєргєй Шойгу оголосили "часткову" мобілізацію в Росії. Наразі кремлівські терористи розглядають можливість провести нову хвилю мобілізації, що також підтверджує українська розвідка.
Проте Кремль спробує провернути це непомітно для росіян. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що великого потоку мігрантів за кордон не буде через певну низку причин.
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Окупанти можуть заховатися від мобілізації
Курносова розповіла історію, як минулого року після першої хвилі "часткової" мобілізації, представники військкоматів завітали у село в районі Карелії, що на Північному-Заході Росії. Місцеві сказали "гостям", що чоловіків немає – буцімто пішли по журавлину й повернуться тоді, коли вона скінчиться.
Тому, цілком ймовірно, що від мобілізації в Росії можна заховатися – варто лише захотіти. Також російські військові можуть скористатися програмою "Хочу жити", якщо примусово попадуть на фронт.Важливо! В Україні працює проєкт "Хочу жити". Так російський солдат, який не хоче загинути на війні проти України,
Зауважимо, більшість з тих, кого можна було мобілізувати – мобілізовані.
Тому особливих можливостей для нової хвилі без якихось посилень та репресій я не бачу. Тому буде наростати репресивний тиск на росіян, щоб з'явилося нове "гарматне м'ясо",
– підсумувала Ольга Курносова.
Окупантам стане важче тікати за кордон
Згадаймо, 21 вересня 2022 року в Росії оголосили "часткову" мобілізацію. Тоді велика кількість росіян втекли в інші країни, проте згодом повернулися. Цього ж разу за кордоном залишаться ті, у кого популярні професії, зокрема IT-спеціалісти.
Курносова про мобілізацію в Росії: дивитися відео
Як зазначає опозиціонерка, за рік візова політика посилилась, тому росіян випускатимуть ще важче. Позаяк синхронізували бази даних прикордонної служби та військкоматів.
Думаю, буде одразу заборона на виїзд для призовників. Особливо нікуди не втечеш. Тому залишаються лише ліси, болота та віддалені території. Росія – велика, тому заховатися є де,
– наголосила Курносова.
Росіяни можуть піти в армію лишень, аби заробити грошей. Проте окупанти розуміють, що в Росії великі втрати особового складу, тому думки про імовірну смерть їх зупиняють.
Мобілізація в Росії та на тимчасово окупованих територіях України
- Генштаб ЗСУ 11 вересня повідомив, що у зв'язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що найближчим часом у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення.
- Представник ГУР Вадим Скібіцький висловив сумнів, що Росія оголосить відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була восени 2022 року. Водночас він зауважив, що всі необхідні організаційні заходи Кремль уже провів.
- Крім цього, у вересні Росія планує повномасштабну мобілізацію в Криму. Ще до псевдовиборів 8 – 10 вересня росіяни планували мобілізувати у Криму 3 тисячі осіб. 1 тисячу мали скерувати до збройних сил Росії, а ще 2 тисячі – до приватної військової компанії.
- Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський припустив, ймовірно, примусова мобілізація до лав російської армії не омине херсонців. Ворог готується до відкриття військкоматів у громадах Херсонщини.