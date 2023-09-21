Давление будет нарастать: как россияне могут избежать службы

Уже более года, как Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили "частичную" мобилизацию в России. Кремлевские террористы рассматривают возможность провести новую волну мобилизации, что также подтверждает украинская разведка.

Однако Кремль попытается провернуть это незаметно для россиян. Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, заметив, что большого потока мигрантов за границу не будет по определенному ряду причин.

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Оккупанты могут скрыться от мобилизации

Курносова рассказала историю, как в прошлом году после первой волны "частичной" мобилизации, представители военкоматов посетили деревню в районе Карелии, что на Северо-Западе России. Местные сказали "гостям", что мужчин нет – вроде бы пошли за клюквой и вернутся тогда, когда она кончится.

Поэтому, по всей вероятности, от мобилизации в России можно спрятаться – стоит только захотеть. Также российские военные могут воспользоваться программой "Хочу жить", если принудительно попадут на фронт.

В Украине работает проект "Хочу жить". Так русский солдат, который

может подать заявку в чат-бот. Или можно позвонить по номерам: +38 044 350 89 17 и 688. Также можно написать в телеграммах или вотсапах по этим номерам: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 096 888.

Заметим, большинство тех, кого можно было мобилизовать – мобилизовали.

Поэтому особых возможностей для новой волны без каких-либо усилений и репрессий я не вижу. Поэтому будет нарастать репрессивное давление на россиян, чтобы появилось новое "пушечное мясо".

– подытожила Ольга Курносова.

Оккупантам станет труднее бежать за границу

Напомним, 21 сентября 2022 года в России объявили "частичную" мобилизацию. Тогда большое количество россиян бежали в другие страны, однако впоследствии вернулись. На этот раз за границей останутся те, у кого популярны профессии, в частности, IT-специалисты.

Курносова о мобилизации в России: смотреть видео

Как отмечает оппозиционерка, через год визовая политика усилилась, поэтому россиян будут выпускать еще труднее. Поскольку синхронизировали базы данных пограничной службы и военкоматов.

Думаю, сразу будет запрет на выезд для призывников. Особенно никуда не уйдешь. Поэтому остаются только леса, болота и отдаленные территории. Россия – большая, поэтому спрятаться есть где,

– подчеркнула Курносова.

Россияне могут пойти в армию только, чтобы заработать денег. Однако оккупанты понимают, что в России большие потери личного состава, поэтому мысли об вероятной смерти их останавливают.

Мобилизация в России и на временно оккупированных территориях Украины