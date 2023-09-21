Проте Кремль спробує провернути це непомітно для росіян. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що великого потоку мігрантів за кордон не буде через певну низку причин.

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Окупанти можуть заховатися від мобілізації

Курносова розповіла історію, як минулого року після першої хвилі "часткової" мобілізації, представники військкоматів завітали у село в районі Карелії, що на Північному-Заході Росії. Місцеві сказали "гостям", що чоловіків немає – буцімто пішли по журавлину й повернуться тоді, коли вона скінчиться.

Тому, цілком ймовірно, що від мобілізації в Росії можна заховатися – варто лише захотіти. Також російські військові можуть скористатися програмою "Хочу жити", якщо примусово попадуть на фронт.

Важливо! В Україні працює проєкт "Хочу жити". Так російський солдат, який не хоче загинути на війні проти України, може подати заявку в чат-бот. Або можна подзвонити за номерами: +38 044 350 89 17 та 688. Також можна написати у телеграм або вотсап за цими номерами: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

Зауважимо, більшість з тих, кого можна було мобілізувати – мобілізовані.

Тому особливих можливостей для нової хвилі без якихось посилень та репресій я не бачу. Тому буде наростати репресивний тиск на росіян, щоб з'явилося нове "гарматне м'ясо",

​– підсумувала Ольга Курносова.

Окупантам стане важче тікати за кордон

Згадаймо, 21 вересня 2022 року в Росії оголосили "часткову" мобілізацію. Тоді велика кількість росіян втекли в інші країни, проте згодом повернулися. Цього ж разу за кордоном залишаться ті, у кого популярні професії, зокрема IT-спеціалісти.

Курносова про мобілізацію в Росії: дивитися відео

Як зазначає опозиціонерка, за рік візова політика посилилась, тому росіян випускатимуть ще важче. Позаяк синхронізували бази даних прикордонної служби та військкоматів.

Думаю, буде одразу заборона на виїзд для призовників. Особливо нікуди не втечеш. Тому залишаються лише ліси, болота та віддалені території. Росія – велика, тому заховатися є де,

– наголосила Курносова.

Росіяни можуть піти в армію лишень, аби заробити грошей. Проте окупанти розуміють, що в Росії великі втрати особового складу, тому думки про імовірну смерть їх зупиняють.

Мобілізація в Росії та на тимчасово окупованих територіях України