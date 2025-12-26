Чи є черги на кордоні після Різдва: що кажуть прикордонники

Після Різдва пасажиропотік на кордоні суттєво зменшився. Станом на ранок 26 грудня на абсолютній більшості пунктів пропуску черги відсутні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Читайте також Проїхати кордон можна швидше: у ДПСУ анонсували приємні зміни для подорожуючих потягом

Яка зараз ситуація на кордоні?

На пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією та Словаччиною черги повністю відсутні.

На кордоні з Польщею ситуація також суттєво покращилася: за словами прикордонників, на пункті пропуску "Устилуг" в черзі зафіксували 10 автомобілів, а на ПП "Ягодин" – лише один автобус.

На кордоні з Угорщиною автомобілі є лише на пункті пропуску "Тиса".

Прикордонники розповіли про ситуацію на пунктах пропуску / Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що кілька днів тому, напередодні Різдва, на кордоні фіксували рекордні черги. На пунктах пропуску в черзі очікували десятки автобусів, а пасажири витрачали на перетин кордону понад добу.

Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначав, що після Різдва пасажиропотік знову почне зростати й залишатиметься високим упродовж усього святкового періоду. Найбільший ажіотаж на кордоні очікують у перші дні січня, коли люди повертатимуться в Україну. У ДПСУ прогнозують, що особливо активним пасажиропотік буде близько 10 січня, як і щороку.

Як змінилася процедура перетину кордону?