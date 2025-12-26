Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Читайте також Проїхати кордон можна швидше: у ДПСУ анонсували приємні зміни для подорожуючих потягом
Яка зараз ситуація на кордоні?
На пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією та Словаччиною черги повністю відсутні.
На кордоні з Польщею ситуація також суттєво покращилася: за словами прикордонників, на пункті пропуску "Устилуг" в черзі зафіксували 10 автомобілів, а на ПП "Ягодин" – лише один автобус.
На кордоні з Угорщиною автомобілі є лише на пункті пропуску "Тиса".
Прикордонники розповіли про ситуацію на пунктах пропуску / Фото: ДПСУ
Нагадаємо, що кілька днів тому, напередодні Різдва, на кордоні фіксували рекордні черги. На пунктах пропуску в черзі очікували десятки автобусів, а пасажири витрачали на перетин кордону понад добу.
Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначав, що після Різдва пасажиропотік знову почне зростати й залишатиметься високим упродовж усього святкового періоду. Найбільший ажіотаж на кордоні очікують у перші дні січня, коли люди повертатимуться в Україну. У ДПСУ прогнозують, що особливо активним пасажиропотік буде близько 10 січня, як і щороку.
Як змінилася процедура перетину кордону?
З 12 жовтня 2025 року Євросоюз запровадив нову Систему в'їзду/виїзду (EES), яка суттєво змінила процедуру перетину кордонів для українців та інших громадян третіх країн. Під час перетину кордону необхідно надати біометричні дані: зробити фото обличчя та здати відбитки чотирьох пальців.
Нова система стосується короткострокових поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів. База даних фіксуватиме всю інформацію про перетини кордонів: дані паспорта, дати та місця в'їзду й виїзду, а також випадки відмови у в'їзді.
Варто також зазначити, що відмова надати біометричні дані може стати законною підставою для заборони в'їзду до країн ЄС.