Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Какая сейчас ситуация на границе?
На пунктах пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Словакией очереди полностью отсутствуют.
На границе с Польшей ситуация также существенно улучшилась: по словам пограничников, на пункте пропуска "Устилуг" в очереди зафиксировали 10 автомобилей, а на ПП "Ягодин" – только один автобус.
На границе с Венгрией автомобили есть только на пункте пропуска "Тиса".
Пограничники рассказали о ситуации на пунктах пропуска / Фото: ГПСУ
Напомним, что несколько дней назад, накануне Рождества, на границе фиксировали рекордные очереди. На пунктах пропуска в очереди ожидали десятки автобусов, а пассажиры тратили на пересечение границы более суток.
В то же время представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечал, что после Рождества пассажиропоток снова начнет расти и будет оставаться высоким в течение всего праздничного периода. Наибольший ажиотаж на границе ожидают в первые дни января, когда люди будут возвращаться в Украину. В ГПСУ прогнозируют, что особенно активным пассажиропоток будет около 10 января, как и каждый год.
Как изменилась процедура пересечения границы?
С 12 октября 2025 года Евросоюз ввел новую Систему въезда/выезда (EES), которая существенно изменила процедуру пересечения границ для украинцев и других граждан третьих стран. При пересечении границы необходимо предоставить биометрические данные: сделать фото лица и сдать отпечатки четырех пальцев.
Новая система касается краткосрочных поездок до 90 дней в течение любых 180 дней. База данных будет фиксировать всю информацию о пересечении границ: данные паспорта, даты и места въезда и выезда, а также случаи отказа во въезде.
Стоит также отметить, что отказ предоставить биометрические данные может стать законным основанием для запрета въезда в страны ЕС.