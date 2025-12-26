Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Какая сейчас ситуация на границе?

На пунктах пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Словакией очереди полностью отсутствуют.

На границе с Польшей ситуация также существенно улучшилась: по словам пограничников, на пункте пропуска "Устилуг" в очереди зафиксировали 10 автомобилей, а на ПП "Ягодин" – только один автобус.

На границе с Венгрией автомобили есть только на пункте пропуска "Тиса".

Напомним, что несколько дней назад, накануне Рождества, на границе фиксировали рекордные очереди. На пунктах пропуска в очереди ожидали десятки автобусов, а пассажиры тратили на пересечение границы более суток.

В то же время представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечал, что после Рождества пассажиропоток снова начнет расти и будет оставаться высоким в течение всего праздничного периода. Наибольший ажиотаж на границе ожидают в первые дни января, когда люди будут возвращаться в Украину. В ГПСУ прогнозируют, что особенно активным пассажиропоток будет около 10 января, как и каждый год.

Как изменилась процедура пересечения границы?