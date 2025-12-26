Есть ли очереди на границе после Рождества: что говорят пограничники

После Рождества пассажиропоток на границе существенно уменьшился. По состоянию на утро 26 декабря на абсолютном большинстве пунктов пропуска очереди отсутствуют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Какая сейчас ситуация на границе?

На пунктах пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Словакией очереди полностью отсутствуют.

На границе с Польшей ситуация также существенно улучшилась: по словам пограничников, на пункте пропуска "Устилуг" в очереди зафиксировали 10 автомобилей, а на ПП "Ягодин" – только один автобус.

На границе с Венгрией автомобили есть только на пункте пропуска "Тиса".

Пограничники рассказали о ситуации на пунктах пропуска / Фото: ГПСУ

Напомним, что несколько дней назад, накануне Рождества, на границе фиксировали рекордные очереди. На пунктах пропуска в очереди ожидали десятки автобусов, а пассажиры тратили на пересечение границы более суток.

В то же время представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечал, что после Рождества пассажиропоток снова начнет расти и будет оставаться высоким в течение всего праздничного периода. Наибольший ажиотаж на границе ожидают в первые дни января, когда люди будут возвращаться в Украину. В ГПСУ прогнозируют, что особенно активным пассажиропоток будет около 10 января, как и каждый год.

Как изменилась процедура пересечения границы?