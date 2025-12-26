Есть ли очереди на границе после Рождества: что говорят пограничники
- После Рождества пассажиропоток на границе значительно уменьшился, и на большинстве пунктов пропуска очереди отсутствуют.
- Ожидается, что пассажиропоток снова возрастет в первые дни января, в частности около 10 января, когда люди будут возвращаться в Украину.
После Рождества пассажиропоток на границе существенно уменьшился. По состоянию на утро 26 декабря на абсолютном большинстве пунктов пропуска очереди отсутствуют.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Какая сейчас ситуация на границе?
На пунктах пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Словакией очереди полностью отсутствуют.
На границе с Польшей ситуация также существенно улучшилась: по словам пограничников, на пункте пропуска "Устилуг" в очереди зафиксировали 10 автомобилей, а на ПП "Ягодин" – только один автобус.
На границе с Венгрией автомобили есть только на пункте пропуска "Тиса".
Пограничники рассказали о ситуации на пунктах пропуска / Фото: ГПСУ
Напомним, что несколько дней назад, накануне Рождества, на границе фиксировали рекордные очереди. На пунктах пропуска в очереди ожидали десятки автобусов, а пассажиры тратили на пересечение границы более суток.
В то же время представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечал, что после Рождества пассажиропоток снова начнет расти и будет оставаться высоким в течение всего праздничного периода. Наибольший ажиотаж на границе ожидают в первые дни января, когда люди будут возвращаться в Украину. В ГПСУ прогнозируют, что особенно активным пассажиропоток будет около 10 января, как и каждый год.
Как изменилась процедура пересечения границы?
С 12 октября 2025 года Евросоюз ввел новую Систему въезда/выезда (EES), которая существенно изменила процедуру пересечения границ для украинцев и других граждан третьих стран. При пересечении границы необходимо предоставить биометрические данные: сделать фото лица и сдать отпечатки четырех пальцев.
Новая система касается краткосрочных поездок до 90 дней в течение любых 180 дней. База данных будет фиксировать всю информацию о пересечении границ: данные паспорта, даты и места въезда и выезда, а также случаи отказа во въезде.
Стоит также отметить, что отказ предоставить биометрические данные может стать законным основанием для запрета въезда в страны ЕС.