Укр Рус
24 Канал Новини України Чи є черги на кордоні перед Новим роком: у ДПСУ розповіли, яке завантаження на пунктах пропуску
31 грудня, 14:26
3

Чи є черги на кордоні перед Новим роком: у ДПСУ розповіли, яке завантаження на пунктах пропуску

Юлія Харченко
Основні тези
  • Станом на 31 грудня на більшості пунктів пропуску черги відсутні, зокрема на кордоні з Молдовою, Румунією, Словаччиною та мінімальні черги з Польщею та Угорщиною.
  • Держприкордонслужба прогнозує пік черг на початку січня, зокрема 10 січня, коли очікується масове повернення громадян в Україну.

Після Різдва пасажиропотік на кордоні суттєво зменшився. Станом 31 грудня на абсолютній більшості пунктів пропуску черги відсутні.

Найближчими днями очікується пік черг на кордоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Дивіться також Менше молоді – вищі зарплати: як виїзд українців 18 – 22 років змінює ринок праці й підсилює кадрову кризу 

Яка зараз ситуація на кордоні?

На пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією та Словаччиною черги повністю відсутні.

На кордоні з Польщею зберігається мінімальна черга. На ПП "Устилуг" лише 5 автомобілів чекають можливості потрапити в Україну.

На українсько-угорському кордоні також 5 авто у черзі. Вони знаходяться в районі пропускного пункту "Тиса".

Черги на українському кордоні

Які черги були напередодні?

Напередодні Різдва на кордоні спостерігали значні черги. Десятки автобусів простоювали на пунктах пропуску, а перетин кордону подекуди займав понад добу.

Водночас у Держприкордонслужбі прогнозують нову хвилю зростання пасажиропотоку після свят – найбільше навантаження очікують у перших числах січня. Пік черг за прогнозами буде 10 січня, коли громадяни масово повертатимуться в Україну.

Що потрібно знати українцям для виїзду за кордон?

  • Прикордонники повідомили, що процедура контролю для пасажирів стане швидшою. На окремих поїздах "Укрзалізниці" перевірку документів вже проводять під час руху без зупинок, а з початку 2026 року цю практику планують запровадити на більшій кількості рейсів.

  • З 12 жовтня 2025 року в ЄС запрацювала система EES, яка змінює правила перетину кордону для громадян третіх країн, зокрема українців. Для короткострокових поїздок до 90 днів потрібно здавати біометричні дані, а відмова від них може стати підставою для заборони в'їзду.

  • Українцям, які їдуть до Польщі, рекомендують оформити медичну страховку, адже без неї можливі проблеми під час перетину кордону. Страховий поліс для навчання, роботи чи перебування в країні має покривати щонайменше 30 тисяч євро та бути чинним не менше трьох місяців.