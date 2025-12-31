Чи є черги на кордоні перед Новим роком: у ДПСУ розповіли, яке завантаження на пунктах пропуску
- Станом на 31 грудня на більшості пунктів пропуску черги відсутні, зокрема на кордоні з Молдовою, Румунією, Словаччиною та мінімальні черги з Польщею та Угорщиною.
- Держприкордонслужба прогнозує пік черг на початку січня, зокрема 10 січня, коли очікується масове повернення громадян в Україну.
Після Різдва пасажиропотік на кордоні суттєво зменшився. Станом 31 грудня на абсолютній більшості пунктів пропуску черги відсутні.
Найближчими днями очікується пік черг на кордоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Яка зараз ситуація на кордоні?
На пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією та Словаччиною черги повністю відсутні.
На кордоні з Польщею зберігається мінімальна черга. На ПП "Устилуг" лише 5 автомобілів чекають можливості потрапити в Україну.
На українсько-угорському кордоні також 5 авто у черзі. Вони знаходяться в районі пропускного пункту "Тиса".
Черги на українському кордоні
Які черги були напередодні?
Напередодні Різдва на кордоні спостерігали значні черги. Десятки автобусів простоювали на пунктах пропуску, а перетин кордону подекуди займав понад добу.
Водночас у Держприкордонслужбі прогнозують нову хвилю зростання пасажиропотоку після свят – найбільше навантаження очікують у перших числах січня. Пік черг за прогнозами буде 10 січня, коли громадяни масово повертатимуться в Україну.
Що потрібно знати українцям для виїзду за кордон?
Прикордонники повідомили, що процедура контролю для пасажирів стане швидшою. На окремих поїздах "Укрзалізниці" перевірку документів вже проводять під час руху без зупинок, а з початку 2026 року цю практику планують запровадити на більшій кількості рейсів.
З 12 жовтня 2025 року в ЄС запрацювала система EES, яка змінює правила перетину кордону для громадян третіх країн, зокрема українців. Для короткострокових поїздок до 90 днів потрібно здавати біометричні дані, а відмова від них може стати підставою для заборони в'їзду.
Українцям, які їдуть до Польщі, рекомендують оформити медичну страховку, адже без неї можливі проблеми під час перетину кордону. Страховий поліс для навчання, роботи чи перебування в країні має покривати щонайменше 30 тисяч євро та бути чинним не менше трьох місяців.