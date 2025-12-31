Чи є черги на кордоні перед Новим роком: у ДПСУ розповіли, яке завантаження на пунктах пропуску

Після Різдва пасажиропотік на кордоні суттєво зменшився. Станом 31 грудня на абсолютній більшості пунктів пропуску черги відсутні.

Найближчими днями очікується пік черг на кордоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Яка зараз ситуація на кордоні?

На пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією та Словаччиною черги повністю відсутні.

На кордоні з Польщею зберігається мінімальна черга. На ПП "Устилуг" лише 5 автомобілів чекають можливості потрапити в Україну.

На українсько-угорському кордоні також 5 авто у черзі. Вони знаходяться в районі пропускного пункту "Тиса".

Які черги були напередодні?

Напередодні Різдва на кордоні спостерігали значні черги. Десятки автобусів простоювали на пунктах пропуску, а перетин кордону подекуди займав понад добу.

Водночас у Держприкордонслужбі прогнозують нову хвилю зростання пасажиропотоку після свят – найбільше навантаження очікують у перших числах січня. Пік черг за прогнозами буде 10 січня, коли громадяни масово повертатимуться в Україну.

Що потрібно знати українцям для виїзду за кордон?