Есть ли очереди на границе перед Новым годом: в ГПСУ рассказали, какая загрузка на пунктах пропуска

После Рождества пассажиропоток на границе существенно уменьшился. По состоянию 31 декабря на абсолютном большинстве пунктов пропуска очереди отсутствуют.

В ближайшие дни ожидается пик очередей на границе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Какая сейчас ситуация на границе?

На пунктах пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Словакией очереди полностью отсутствуют.

На границе с Польшей сохраняется минимальная очередь. На ПП "Устилуг" только 5 автомобилей ждут возможности попасть в Украину.

На украинско-венгерской границе также 5 авто в очереди. Они находятся в районе пропускного пункта "Тиса".

Очереди на украинской границе

Напомним! Накануне Рождества на границе наблюдали значительные очереди. Десятки автобусов простаивали на пунктах пропуска, а пересечение границы иногда занимало более суток.

В то же время в Госпогранслужбе прогнозируют новую волну роста пассажиропотока после праздников – наибольшую нагрузку ожидают в первых числах января. Пик очередей по прогнозам будет 10 января, когда граждане массово будут возвращаться в Украину.

Что нужно знать украинцам для выезда за границу?