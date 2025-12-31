Есть ли очереди на границе перед Новым годом: в ГПСУ рассказали, какая загрузка на пунктах пропуска
- По состоянию на 31 декабря на большинстве пунктов пропуска очереди отсутствуют, в частности на границе с Молдовой, Румынией, Словакией и минимальные очереди с Польшей и Венгрией.
- Госпогранслужба прогнозирует пик очередей в начале января, в частности 10 января, когда ожидается массовое возвращение граждан в Украину.
После Рождества пассажиропоток на границе существенно уменьшился. По состоянию 31 декабря на абсолютном большинстве пунктов пропуска очереди отсутствуют.
В ближайшие дни ожидается пик очередей на границе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Какая сейчас ситуация на границе?
На пунктах пропуска на границе с Молдовой, Румынией и Словакией очереди полностью отсутствуют.
На границе с Польшей сохраняется минимальная очередь. На ПП "Устилуг" только 5 автомобилей ждут возможности попасть в Украину.
На украинско-венгерской границе также 5 авто в очереди. Они находятся в районе пропускного пункта "Тиса".
Очереди на украинской границе
Напомним! Накануне Рождества на границе наблюдали значительные очереди. Десятки автобусов простаивали на пунктах пропуска, а пересечение границы иногда занимало более суток.
В то же время в Госпогранслужбе прогнозируют новую волну роста пассажиропотока после праздников – наибольшую нагрузку ожидают в первых числах января. Пик очередей по прогнозам будет 10 января, когда граждане массово будут возвращаться в Украину.
Что нужно знать украинцам для выезда за границу?
Пограничники сообщили, что процедура контроля для пассажиров станет быстрее. На отдельных поездах "Укрзализныци" проверку документов уже проводят во время движения без остановок, а с начала 2026 года эту практику планируют ввести на большем количестве рейсов.
С 12 октября 2025 года в ЕС заработала система EES, которая меняет правила пересечения границы для граждан третьих стран, в частности украинцев. Для краткосрочных поездок до 90 дней нужно сдавать биометрические данные, а отказ от них может стать основанием для запрета въезда.
Украинцам, которые едут в Польшу, рекомендуют оформить медицинскую страховку, ведь без нее возможны проблемы при пересечении границы. Страховой полис для обучения, работы или пребывания в стране должен покрывать не менее 30 тысяч евро и быть действующим не менее трех месяцев.