Пошкоджені будинки й цивільні об'єкти: ворог 45 разів за ніч обстріляв Чернігівщину

Російська армія атакувала Чернігівську область. Кілька громад вночі потрапили під обстріл російських дронів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

До теми Росія атакувала Україну "Кинджалами" та 135 БпЛА: як відпрацювала ППО

Де були обстріли на Чернігівщині?

Уночі російський дрон вдарив по господарчій будівлі в Корюківському районі. У дворі приватного будинку внаслідок цього сталася пожежа. На місці працювали рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували займання. Постраждалих немає.

Чаус уточнив, що йдеться про Семенівку. Окрім нежитлової будівлі через атаку дронів пошкоджені авто та одне з підприємств, яке вже не працює.

У Корюківському районі БпЛА пошкодили житлові будинки в Менській громаді. У районному центрі горів ангар та частково зруйновано адмінбудівлю.

У Холминській громаді через приліт ворожого дрона по подвір'ю загорілася господарча будівля, також ушкоджено будинок людей.

Усе це – наслідки ударів ворожими безпілотниками. "Герані", "Ланцет" і "Молнія". Усього за минулу добу 45 обстрілів – 134 вибухи,

– повідомив голова ОВА.



Росіяни вдарили по Чернігівській області / Фото ДСНС України

Які міста були під атакою 15 листопада?