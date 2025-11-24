У Чернігові прогриміли вибухи: через падіння "Шахеда" загорівся будинок, постраждали люди

Російські безпілотники продовжили атакувати Україну зранку у понеділок, 24 листопада. Під час цього вибухи пролунали на території Чернігова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи в Чернігові?

Повітряна тривога у Чернігівському та Корюківському районах триває з 05:39. Повітряні сили повідомляли про ударні безпілотники, які рухалися у напрямку обласного центру і вночі, орієнтовно о 03:32.

Вже близько 06:33 повідомляли про фіксацію ворожих повітряних цілей на півночі регіону, вони рухалися курсом на Славутич. Незадовго після цього з'явилася інформація про те, що у Чернігові було гучно.

У Чернігові було чутно вибух,

– повідомили кореспонденти.

За словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, внаслідок падіння безпілотника в приватному секторі загорівся будинок. Двоє людей постраждали. Вони отримали опіки.

Які міста та регіони також опинилися під атакою?