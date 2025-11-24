У Чернігові прогриміли вибухи: через падіння "Шахеда" загорівся будинок, постраждали люди
- У Чернігові внаслідок падіння безпілотника загорівся будинок, двоє людей постраждали.
- Повітряна тривога була оголошена в Чернігівському та Корюківському районах від 05:39.
Російські безпілотники продовжили атакувати Україну зранку у понеділок, 24 листопада. Під час цього вибухи пролунали на території Чернігова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Що відомо про вибухи в Чернігові?
Повітряна тривога у Чернігівському та Корюківському районах триває з 05:39. Повітряні сили повідомляли про ударні безпілотники, які рухалися у напрямку обласного центру і вночі, орієнтовно о 03:32.
Вже близько 06:33 повідомляли про фіксацію ворожих повітряних цілей на півночі регіону, вони рухалися курсом на Славутич. Незадовго після цього з'явилася інформація про те, що у Чернігові було гучно.
У Чернігові було чутно вибух,
– повідомили кореспонденти.
За словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, внаслідок падіння безпілотника в приватному секторі загорівся будинок. Двоє людей постраждали. Вони отримали опіки.
Які міста та регіони також опинилися під атакою?
Уночі вибухи чули в Одеській області, зокрема, в Ізмаїльському районі. У Повітряних силах перед цим повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Інформації про можливі наслідки не вказують.
Також ворог завдав масованого удару по Харкову ввечері 23 листопада. Через це в У Шевченківському районі сталися руйнування, ворожі дрони влучили в приватний будинок. Відомо, що вже чотири людини загинули.
До цього гучно було у Павлограді Дніпропетровської області. Через 10 хвилин з'явилася інформація про те, що після вибуху по всій території міста зникло світло. Це підтвердили у виконкомі Павлограда.