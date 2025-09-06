Намагалися підкупити: У Чернігові виявили фальшиві гроші із закликом наводити вогонь на ЗСУ
- У Чернігові знайдено фальшиві 100-гривневі купюри з закликами допомагати наводити вогонь на ЗСУ, скинуті з безпілотника.
- Поліція попередила про кримінальну відповідальність за поширення інформації щодо розташування та руху ЗСУ.
У Чернігові правоохоронці знайшли листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ. Такі листівки росіяни скинули з безпілотника.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ Нацполіції у Чернігівській області.
Які листівки поширили окупанти?
Правоохоронці розповіли про листівки, які росіяни поширили в одному з мікрорайонів Чернігова за допомогою безпілотника.
Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші,
– йдеться у повідомленні.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Відомості про подію зареєстровані та вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Правоохоронці попередили громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ.
Російська пропаганда: що відомо про останні новини?
До слова, у ГУР МО розповіли, що після завершення бойових дій слід очікувати продовження ворожих інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, серйозним викликом стане саме історія, яку Кремль часто використовує як інструмент геополітики.
Нагадаємо, що міноборони Росії 3 вересня опублікувало відео з дрона, зняте у Куп'янську на Харківщині. На ньому видно нібито військового з російським прапором.
Однак це просто російська інформаційна кампанія. "Її солдати перевдягаються у цивільну форму одягу, намагаються просочуватися в саме місто з однією задачею: не для захоплення міста, а зробити гарну фотографію з російською ганчіркою. Тому на сьогодні ситуація в Куп'янську максимально контрольована. Окупанти блоковані на північно-західній околиці", – розповів "Ахіллес".