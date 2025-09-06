У Чернігові правоохоронці знайшли листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ. Такі листівки росіяни скинули з безпілотника.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ Нацполіції у Чернігівській області.

Які листівки поширили окупанти?

Правоохоронці розповіли про листівки, які росіяни поширили в одному з мікрорайонів Чернігова за допомогою безпілотника.

Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші,

– йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Відомості про подію зареєстровані та вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Правоохоронці попередили громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ.

Російська пропаганда: що відомо про останні новини?