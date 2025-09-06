В Чернигове правоохранители нашли листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ. Такие листовки россияне сбросили с беспилотника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Какие листовки распространили оккупанты?

Правоохранители рассказали о листовках, которые россияне распространили в одном из микрорайонов Чернигова с помощью беспилотника.

Утром, 6 сентября, в полицию поступило сообщение, что в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги,

– говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Сведения о событии зарегистрированы и решается вопрос относительно правовой квалификации.

Правоохранители предупредили граждан об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ.

