Пытались подкупить: В Чернигове обнаружили фальшивые деньги с призывом наводить огонь на ВСУ
- В Чернигове найдены фальшивые 100-гривневые купюры с призывами помогать наводить огонь на ВСУ, сброшенные с беспилотника.
- Полиция предупредила об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ.
В Чернигове правоохранители нашли листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ. Такие листовки россияне сбросили с беспилотника.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ Нацполиции в Черниговской области.
Какие листовки распространили оккупанты?
Правоохранители рассказали о листовках, которые россияне распространили в одном из микрорайонов Чернигова с помощью беспилотника.
Утром, 6 сентября, в полицию поступило сообщение, что в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги,
– говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Сведения о событии зарегистрированы и решается вопрос относительно правовой квалификации.
Правоохранители предупредили граждан об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ.
Российская пропаганда: что известно о последних новостях?
К слову, в ГУР МО рассказали, что после завершения боевых действий следует ожидать продолжения вражеских информационно-психологических операций. В частности, серьезным вызовом станет именно история, которую Кремль часто использует как инструмент геополитики.
Напомним, что минобороны России 3 сентября опубликовало видео с дрона, снятое в Купянске Харьковской области. На нем видно якобы военного с российским флагом.
Однако это просто российская информационная кампания. "Ее солдаты переодеваются в гражданскую форму одежды, пытаются просачиваться в сам город с одной задачей: не для захвата города, а сделать красивую фотографию с российской тряпкой. Поэтому на сегодня ситуация в Купянске максимально контролируемая. Оккупанты блокированы на северо-западной окраине", – рассказал "Ахиллес".