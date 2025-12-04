У Чернігові зафіксовано падіння БпЛА

Чернігів у четвер, 4 грудня, атакував російський безпілотник. У місті зафіксовано падіння БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Що відомо про атаку на Чернігів?

Увесь ранок Повітряні сили попереджали Чернігівську область про загрозу безпілотників.

Останнє попередження було о 12:00. ПС писали про БпЛА на Чернігів з півночі.

У місті зафіксовано падіння БпЛА. Інформація по наслідках уточнюється,

– написав Брижинський о 12:43.

Суспільне, посилаючись на Чернігівську міську раду, зазначило, що постраждалих немає.

