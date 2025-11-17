Який стосунок я маю до Енергоатома, – Чернишов заперечує свою причетність до схеми Міндіча

Олексій Чернишов заперечує будь-який зв'язок із корупційною схемою в Енергоатомі, у якій його називають "Че Гевара". Він стверджує, що відвідував об'єкт, який фігурує як "пральня", бо був запрошений на певний "інтелектуальний клуб", а з більшістю фігурантів справи навіть не знайомий та не спілкується.

Відомо, що 17 листопада Олексію Чернишову у ВАКС обирають запобіжний захід за підозрою у незаконному збагачені. Про це повідомляє 24 Канал.

Як виправдовує свою причетність до корупційної справи на Енергоатомі Чернишов?

За даними слідства, колишній посадовець відвідував так звану "пральню" – місце де легалізувались кошти, отримані незаконним шляхом. Цей об'єкт контролював керівник схеми з "відкатами" на Енергоатомі. Прокурор САП зазначає, що на плівках, оприлюднених НАБУ, фігуранти справи називають Чернишова "Че Гевара".

Ексвіцепрем'єр визнав, що на записах чутно голос, схожий на його, однак прямої ідентифікації не дав. Він наголосив на необхідності ретельного вивчення записів та перевірці контексту. А також додав, що існують інші текстові діалоги, які суперечать тому, що звучало раніше і наполягав на повному аналізі усіх матеріалів для точного встановлення осіб, про яких йде мова.

Водночас колишній віцепрем'єр заявив, що з більшістю учасників цієї справи не знайомий, не контактує і не планує спілкуватись. А відвідував об'єкт, який у справі називають "пральня", як гість "інтелектуального клубу". Також він підкреслив, що у підозрі та клопотанні про арешт слідчі не внесли його до складу злочинної групи.

Я розумію, що ситуація з Енергоатомом – потужна інформаційна бомба. Я доєднуюся до всього засудження суспільства, яке лунає щодо цієї ситуації. Але, скажіть мені, будь ласка, який стосунок я маю до Енергоатома? Яким чином взагалі Чернишов має стосунок до цієї справи? Як він сюди долучений?

– сказав колишній посадовець.

На засіданні з обрання запобіжного заходу Чернишов наголосив, що він не толерує будь-які корупційні прояви, незалежно від їхнього рівня.

Що відомо про роль Чернишова у справі Міндіча?