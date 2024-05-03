У США підтвердили використання хлорпікрину проти українських військових: чим він небезпечний

Держдеп США офіційно підтвердив, що росіяни використовують проти українських військових хімічну зброю. Американські посадовці розповіли, чим небезпечний хлорпікрин та чому його використання порушує міжнародні конвенції.

У Держдепі США заявили про беззаперечні докази використання росіянами проти українських військових хімічних боєприпасів, наповнених сльозогінним газом хлорпікрином.

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Чому росіяни використовують хлорпікрин

Росія використовує на полі бою реагенти, які зазвичай використовують для боротьби з масовими заворушеннями. Використання цього газу в бойових діях порушує Конвенції про заборону хімічної зброї.

У Держдепі США повідомляють, що використання таких хімікатів не є поодиноким інцидентом і, ймовірно, викликане бажанням російських військ більш ефективно витісняти українські сили з укріплених позицій і досягати тактичних переваг на полі бою.

Чим небезпечний газ хлорпікрин

Безбарвна рідина була відкрита в 1848 році. Мирне використання хімікату зосереджене в основному в сільському господарстві для обробки ґрунту від грибків, бактерій та комах. Як зброю його в сумішах з іншими отруйними газами вперше почали використовувати під час Першої світової війни.

Хлоропікрин може всмоктуватися системно при вдиханні, ковтанні та через шкіру. У високих концентраціях сильно подразнює легені, очі та шкіру, викликає блювоту, запаморочення, сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, конвульсії. Також газ спричиняє втрату свідомості та пошкоджує шкіру. За високої концентрації людина може померти за лічені хвилини.

Що відомо про використання хімічної зброї росіянами