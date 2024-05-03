В США подтвердили использование хлорпикрина против украинских военных: чем он опасен
Источник:Государственный департамент США
Госдеп США официально подтвердил, что россияне используют против украинских военных химическое оружие. Американские чиновники рассказали, чем опасен хлорпикрин и почему его использование нарушает международные конвенции.
В Госдепе США заявили о неопровержимых доказательствах использования россиянами против украинских военных химических боеприпасов, наполненных слезоточивым газом хлорпикрином.
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Почему россияне используют хлорпикрин
Россия использует на поле боя реагенты, которые обычно используют для борьбы с массовыми беспорядками. Использование этого газа в боевых действиях нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
В Госдепе США сообщают, что использование таких химикатов не является единичным инцидентом и, вероятно, вызвано желанием российских войск более эффективно вытеснять украинские силы с укрепленных позиций и достигать тактических преимуществ на поле боя.
Чем опасен газ хлорпикрин
Бесцветная жидкость была открыта в 1848 году. Мирное использование химиката сосредоточено в основном в сельском хозяйстве для обработки почвы от грибков, бактерий и насекомых. Как оружие его в смесях с другими ядовитыми газами впервые начали использовать во время Первой мировой войны.
Хлоропикрин может всасываться системно при вдыхании, глотании и через кожу. В высоких концентрациях сильно раздражает легкие, глаза и кожу, вызывает рвоту, головокружение, сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, конвульсии. Также газ вызывает потерю сознания и повреждает кожу. При высокой концентрации человек может умереть за считанные минуты.
Что известно об использовании химического оружия россиянами
- Соединенные Штаты Америки 1 мая обвинили Россию в использовании запрещенного химического оружия против Украины. Госдепартамент США признал, что российская армия использует хлорпикрин – слезоточивый и удушающий газ. В ведомстве ввели новые санкции против предприятий химической промышленности агрессора, чтобы увеличить для Москвы расходы, связанные с войной.
- В 115 бригаде поделились деталями, как длилась оборона Очеретино в Донецкой области. Там отметили: противник очень сильно преобладал и уничтожал украинские позиции вместе с личным составом, используя, в частности, и химическое оружие.
- Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил, что, все же, побуждает россиян к использованию запрещенного химического вооружения. По его словам, химическое оружие неэффективно на открытой местности. Но его запасов на российских складах огромное количество.