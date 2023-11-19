"Нарощуємо потужності": мобільних груп ППО для боротьби із "Шахедами" стане більше

Протиповітряна оборона щоночі береже сон українців у дуже складних умовах. Напередодні зими мобільні групи ППО посилять – чиновник із Офісу Президента показав, чим саме.

Україна збільшить кількість мобільних груп, щоб боротися із БпЛА типу "Шахед". Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.

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Що зміниться в роботі мобільних груп ППО

Постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби із ударними безпілотниками. Разом працюємо над посиленням захисту енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів,

– написав він.

Олексій Кулеба зазначив, що мобільні групи вже довели свою ефективність, тож по всій Україні побільшає таких груп для боротьби із безпілотниками "Шахед".

Чиновник наголосив: обласні військові адміністрації комплектують підрозділи не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами.

На фото, оприлюднених Олексієм Кулебою, видно багато автівок, а також зброю, призначену для збивання дронів.

Держава посилює мобільні групи ППО / Фото з фейсбук-сторінки Олексія Кулеби

"Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємо потужності для ще більш ефективної протидії. Віримо у ППО! Слава Україні!" – підсумував він.

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У ніч проти 19 листопада повітряну тривогу оголошували в багатьох областях. У деяких регіонах працювала ППО, зокрема у Києві.